Защо валидолът се слага под езика?

Някои лекарства се използват във фармацевтичната практика от десетилетия и присъстват в почти всяка домашна аптечка. Много от тези „дълготрайни лекарства“ имат интересна история на създаване и употреба.

1. Създаден е като панацея

Познаваме валидола като лекарство, което се приема при проблеми със сърцето и кръвоносните съдове, но първоначално е бил предписван за съвсем различни цели. Родината му е Германия, а неговият създател е Георг Шверсенски. Първата статия за лекарството се появява през 1897 г., в която Шверсенски представя валидола като „възстановяващо и антиистерично средство“. Освен това валидолът е бил използван като средство за борба с морска болест, световъртеж и гадене, както и като лекарство, което облекчава състоянието на алкохолна и наркотична зависимост. Името на лекарството се свързва с думата validus, която на латински означава „силен“. От химическа гледна точка валидолът е ментол, разтворен в етер на изовалерианова киселина.

2. Основният компонент на валидола е ароматизатор

Основният компонент на това лекарство е ментолът. Той се използва широко както в хранително-вкусовата, така и в козметичната промишленост. Днес е невъзможно да си представим дъвка, паста за зъби и вода за уста без него.

3. Приема се при сърдечна болка

Валидол има вазодилататорен ефект, приема се при кардиалгия - така наречената „сърдечна болка“, която не е свързана нито с инфаркт, нито с исхемия - недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето. Той обаче не е аналог на нитроглицерина.

4. Таблетките не трябва да се поглъщат, а да се разтварят

Валидол е от лекарствата, които се предлагат под формата на пастили. Те трябва да се приемат сублингвално, т.е. да се поставят под езика. Според инструкциите, до 70% от левоментола се освобождава за 4-те минути, необходими за разтваряне на таблетката. Повечето сублингвални таблетки се поставят „под езика“, така че съставките на лекарството да попаднат в кръвта възможно най-бързо.

Валидолът обаче действа по различен начин. Той принадлежи към лекарствата с рефлексно действие. Повечето от лекарствата в тази група са от растителен произход. Лекарствата с рефлексно действие активират определени неврони, намиращи се на повърхността на лигавиците. Валидолът дразни невроните, разположени на устната лигавица, което води до повишено производство на ендорфини и енкефалини - пептиди, които са подобни по структура на опиоидите и причиняват намаляване на болката. Увеличаването на концентрацията на тези съединения разширява кръвоносните съдове и облекчава дискомфорта в сърдечната област.

5. Може да помогне при болки в гърлото

Ключовият елемент на валидола е ментолът, който се добавя към голямо разнообразие от лекарствени и козметични продукти. Той предизвиква „студ“, който частично облекчава болката. Наличието на ментол позволява валидолът да се използва например при болки в гърлото - за частично облекчаване на неприятните усещания. Както самото усвояване, така и наличието на съставката „мента“ спомагат за облекчаване на болката.

6. Предлага се не само в таблетки, но и в капсули

Най-разпространената форма на освобождаване са таблетки, освен това аптеките продават валидол в капсули, вътре в които има разтвор на лекарството. Въпреки че лекарството преди се е произвеждало в течна форма - в капки, днес продажбите на тази форма са преустановени. Има много малко клинични проучвания относно действието на валидола. Днес се смята, че повечето от полезните ефекти, свързани с приема на това лекарство, не са нищо повече от плацебо-ефект – тоест, илюзия, самовнушение.

7. Използва се в спортния жаргон

Думата „валидол“ се използва не само в медицината, но е навлязла в спортното ежедневие. „Валидолен“ е мач, чийто резултат е невъзможно да се предвиди до самия край поради променящата се ситуация на терена. Това се отнася за вълнуващо и стресиращо спортно събитие, преживяванията от което влияят на сърцето и провокират употребата на валидол за нормализиране на състоянието.

Внимание! Не се самолекувайте, а винаги търсете медик-специалист!