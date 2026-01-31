Ранни сигнали за деменция са скрити в книгите на Тери Пратчет

Най-ранните признаци на деменция рядко са драматични. Те не се проявяват като забравени имена или изгубени ключове, а като промени, които са толкова фини, че са почти невъзможни за забелязване: малко по-ограничен речник, по-малко разнообразие в описанията, леко изравняване на езика. Ново проучване показва, че тези промени могат да бъдат забелязани години преди официалната диагноза – и един от най-ясните примери за това може да се крие в романите на сър Тери Пратчет, който си отиде от този свят през 2015 г.

Снимка: Getty Images

Пратчет е запомнен като един от най-творческите британски писатели, създател на поредицата "Светът на диска" и майстор на сатирата, чиито творби съчетават хумор с остра морална проницателност. След диагностицирането му със задна кортикална атрофия, рядка форма на болестта на Алцхаймер, той се превърна в силен застъпник за изследванията и осведомеността за деменцията. По-малко известно е, че ранните ефекти на болестта може би са били налице в неговите произведения много преди да разбере, че е болен.

Езикът и когнитивните промени

Деменцията често се описва като състояние на загуба на памет, но това е само част от историята. В най-ранните си стадии деменцията може да засегне вниманието, възприятието и езика, преди проблемите с паметта да станат очевидни, пише "Science Alert". Тези ранни промени са трудни за откриване, защото са постепенни и лесно се бъркат със стрес, стареене или нормални промени в поведението.

Снимка: iStock

Езикът обаче предлага уникален поглед към когнитивните промени. Думите, които избираме, разнообразието на речника ни и начинът, по който структурираме описанията, са тясно свързани с функциите на мозъка. Дори малки промени в употребата на езика могат да отразяват основни неврологични изменения. В нашето скорошно проучване анализирахме езика, използван в романите на Тери Пратчет от поредицата "Светът на диска", като проучихме как се е развило неговото писане с течение на времето.

Фокусирахме се върху "лексикалното разнообразие" – мярка за това колко разнообразен е изборът на думи на един автор – и обърнахме специално внимание на прилагателните, описателните думи, които придават на прозата нейната текстура, цвят и емоционална дълбочина. В по-късните романи на Пратчет се наблюдава ясно и статистически значимо намаляване на разнообразието на използваните от него прилагателни. Богатството на описателния език постепенно се стеснява.

Снимка: Getty Images

Това не е нещо, което читателят непременно би забелязал, нито отразява внезапно влошаване на качеството. По-скоро това е една фина, прогресивна промяна, която може да бъде забелязана само чрез подробен лингвистичен анализ.

Важно е, че първият значителен спад се появява в "Последният континент", публикуван почти десет години преди Прачет да получи официалната си диагноза. Това предполага, че "преклиничната фаза" на деменцията – периодът, през който вече настъпват промени в мозъка, свързани с болестта – може да е започнала много години по-рано, без очевидни външни симптоми.

Снимка: iStock

Това откритие има последствия, които се простират далеч отвъд литературния анализ. Известно е, че деменцията има дълга преклинична фаза, през която възможностите за ранна интервенция са най-големи. Все пак, идентифицирането на хората през този период остава едно от най-големите предизвикателства в грижата за деменцията.

Езиковият анализ сам по себе си не е диагностичен инструмент и не би бил еднакво ефективен за всички. Фактори като образование, професия, навици на писане и езиков произход оказват влияние върху начина, по който хората използват езика.

Но като част от по-широк подход – заедно с когнитивни тестове, мозъчно изображение и биологични маркери – езиковият анализ може да помогне за откриването на ранния риск по неинвазивен и икономически ефективен начин. Важно е, че езиковите данни вече съществуват. Хората генерират огромно количество писмен материал чрез имейли, доклади, съобщения и онлайн комуникация. С подходящи гаранции за поверителност и съгласие, фините промени в стила на писане един ден могат да помогнат за откриването на ранния когнитивен упадък, дълго преди да бъде засегнато ежедневното функциониране.

Защо ранното откриване е важно

Снимка: Getty Images

Ранното откриване е по-важно от всякога. През последните години се появиха нови лекарства за болестта на Алцхаймер, които имат за цел да забавят прогресирането на болестта, а не просто да контролират симптомите.

Има лекарства, които са насочени към амилоидните протеини, които се натрупват в мозъка и се счита, че играят важна роля в развитието на болестта. Клиничните проучвания показват, че тези лечения биха били най-ефективни, ако се приложат рано, преди да настъпи значително увреждане на невроните. Идентифицирането на хората в преклиничната фаза би дало на тях и на техните семейства повече време да планират, да получат достъп до подкрепа и да обмислят интервенции, които могат да помогнат за забавяне на прогресията. Те могат да включват промени в начина на живот, когнитивна стимулация и, все по-често, нови лекарства за забавяне на прогресията на болестта.

Повече от десетилетие след смъртта си, Тери Пратчет продължава да допринася за нашето разбиране за деменцията. Романите му остават дълбоко обичани, но в тях се крие и друго наследство: доказателство, че деменцията може да остави следа много преди да се прояви.

По-внимателното отношение към езика – дори към този, който мислим, че познаваме добре – може да помогне да променим начина, по който откриваме, разбираме и в крайна сметка лекуваме това разрушително състояние, пише "Science Alert".