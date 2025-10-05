С българско участие! Учени подквасиха кисело мляко с мравки

Вкусът и полезните свойства на киселото мляко го правят любим продукт по целия свят. Рецептите за квасенето му са многобройни и търпят развитие в различните държави и региони. Едва ли обаче сме си представяли, че може да бъде създаден начин за получаването на кисело мляко с помощта на... мравки. Точно това са направили учени от Копенхагенския университет и Техническия университет на Дания, които проучили традиционен метод на ферментация с участието на дървесни мравки и топло мляко, произхождащ от Турция и Балканския полуостров, предаде ДПА.

Гърция се хвали с данни за износа на кисело мляко

Не правете това у дома!

Изследователите съветват хората да не пробват този метод в домашни условия. Научният екип пътувал до България, където роднини на съавторката и антроположка Севги Мутлу Сиракова представят традицията, се казва в статия, публикувана в изданието iScience и цитирана от ДПА.

Още: "Те търсят тайната на дълголетието": Село Момчиловци и киселото мляко, което покори Китай

Вероника Синот от Копенхагенския университет обясни, че са добавили четири цели мравки в чаша топло мляко, следвайки инструкциите на чичото на Севги Сиракова. Чашата била оставена за една нощ, създавайки подходящи условия за ферментация. На следващия ден млякото било сгъстено и кисело, наподобявайки ранния етап при производството на този хранителен продукт, информира ДПА.

Не толкова традиционно

Ръководителката на проучването Леони Ян от Техническия университет на Дания обясни, че макар мравките да могат да се консумират, традиционно това не се прави, тъй като тези от първата партида се използват и за последващи продукти, отбелязва ДПА.

Още: Тези забулени яйца с кисело мляко са си истинска класика

Дървесните мравки пренасят млечнокисели и оцетнокисели бактерии, които съдействат за коагулацията на млякото. Естествената химична защитна система на мравките подкиселява млякото, създавайки благоприятна среда за микроби, които обичат кисела среда, информира ДПА.

Вкусът

Изследователите отбелязват, че полученото кисело мляко е леко пикантно. Според Ян традиционните кисели млека имат по-голямо видово разнообразие в сравнение с търговските, което се отразява на вкуса и консистенцията.

Кефир или кисело мляко: Кое е по-полезно

Още: Китайска мания за българско кисело мляко

Експериментите показват, че живите мравки работят най-добре за ферментация, тъй като замразените или изсушени мравки не създават подходяща бактериална култура, се казва още в публикацията.

Научният екип обаче предупреждава хората да не използват този метод поради потенциалното заразяване с паразити в живите мравки, допълва БТА. По-рано готвачи от ресторанта Alchemist в Копенхаген, отличен със звезди "Мишлен", разработиха продукти с кисело мляко, в чието производство участват и мравки, включително сирене, подобно на маскарпоне, специален коктейл и др. допълва ДПА.

Снимки: iStock

Кой е най-добрият начин за накисване на семена от чиа - във вода или мляко