Страхът от човека променя поведението на вълците

Вълците продължават да се боят от хората дори в защитени зони, предаде ДПА, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Кърънт байолъджи". Авторите му са установили, че хищниците умишлено избягват близостта на човека дори в райони, където не ги грози пряка заплаха благодарение на мерките за защита.

За целите на изследването международният екип, ръководен от еколожката Лиана Занет от Западния университет в Онтарио, Канада, е наблюдавал вълци в голяма част от Полша.

Използвайки скрити камери и високоговорители, учените са записвали как тези животни реагират на звуци като лай на кучета и човешки гласове в сравнение с естествените птичи песни.

Изследователите са установили, че вълците са два пъти по-склонни да бягат и по-бързо да напускат района, когато чуват човешки гласове, в сравнение с поведението им при звука на безобидните птичи песни. Дивите свине и елените - плячката на вълците, реагират по подобен начин.

"Вълците не са изключение в страха си от човека. Те имат основателна причина да се страхуват от него", казва Занет.

Изследвания показват, че хората убиват големи хищници като вълците средно девет пъти повече, отколкото те умират по естествен път. Това прави човека "върховен хищник".

Страхът от хората оказва съществено влияние върху поведението на вълците. Данните от цял свят показват, че те ограничават активността си до нощта в райони, където живеят хора.

"За вълците - както и за всички други същества, големи и малки, страхът е свързан предимно с храната, и по-конкретно с това как да избегнат да станат плячка, докато я търсят. Това съотношение между риск и награда е от решаващо значение за разбирането на конфликтите между хората и животните", обяснява Лиана Занет.

