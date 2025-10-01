От човешки кожни клетки: Създадоха яйцеклетка, която може да се оплоди

Американски учени използваха човешки кожни клетки, за да създадат яйцеклетка, която може да се оплоди. Това е стъпка към разработване на яйцеклетки или сперматозоиди в лабораторни условия, които един ден могат да подпомогнат зачеване на дете, пише "Асошиейтед прес". Експериментът обаче води до аномалии в хромозомите, заради което екипът на Университета за здраве и наука в Орегон (OHSU) предупреждава, че може да са необходими десетилетия допълнителни проучвания, преди техниката да бъде използвана за изпитания при хора.

Данните от изследването са публикувани в Nature Communications. То може да послужи за основа за учените, които се опитват да създадат яйцеклетки и сперматозоиди в лабораторни условия, за да помогнат при безплодие или да са от полза на двойки от един и същи пол, които искат да имат деца, генетично свързани с двамата си родители.

Изследователите отделили ядрото от човешка яйцеклетка и го заменили с ядро от клетката на човешка кожа. Но клетката от човешка кожа съдържа два набора хромозоми, а при яйцеклетката и сперматозоида има само по един набор, които се комбинират при оплождането. Затова учените направили така, че клетките, подобни на яйцеклетки да отделят допълнителните хромозоми, инжектирали донорски сперматозоиди и ускорили развитието след оплождането, предава БТА.

Около 9% от ембрионите оцелели шест дни в лабораторни условия, като достигнали етапа на бластоцист – ранно ембрионално развитие, преди експериментът да бъде преустановен, тъй като основният проблем бил, че имало различни аномалии при хромозомите.

Един от авторите на проучването Шукрат Миталипов, директор на отдел за ембрионални клетки и генна терапия към OHSU, заяви, че методът все още не е достатъчно добър, за да се направят ембрионите или яйцеклетките генетично нормали. Той добави, че първоначалните резултати са доказателство за концепцията и че неговият екип работи по следващи подобрения.