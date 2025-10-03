Ново изследване показва хранителен режим, който може да спаси милиони по света

Хранителна диета, богата на плодове и зеленчуци и бедна на месо и млечни продукти, може да предотврати около 15 милиона смъртни случая по целия свят всяка година, показва нов анализ, съобщи агенция ДПА. Препоръчваната диета от комисия Eat-Lancet се състои предимно от пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения като леща и червен боб, с умерени или малки количества риба, млечни продукти и месо. Изследователите пишат: „В момента всички национални диети се отклоняват съществено от препоръчваната здравословна диета, но преминаването към този модел би могло да предотврати приблизително 15 милиона смъртни случая годишно (27% от общия брой смъртни случаи в световен мащаб). Такъв преход би намалил честотата на много специфични незаразни заболявания и би насърчил здравословното дълголетие.“

Експертите от Lancet посочват и екологичните ползи от диетата, казвайки, че тя може да намали търсенето на ресурсоемки храни като червено месо, като по този начин намали емисиите на парникови газове и използването на земя и вода. Диетата препоръчва на хората да ядат пълнозърнести храни (около 150 грама на ден), плодове и зеленчуци (500 г на ден), ядки (25 г на ден) и бобови растения (75 г на ден). Тя може да включва умерен прием на животински храни като червено месо (до 200 г на седмица), птиче месо (до 400 г на седмица), риба (до 700 г седмица), яйца (3-4 на седмица) и млечни продукти (до 500 г на ден). Също така се призовава за ограничаване на добавените захари, наситените мазнини и солта - често срещани в преработените храни.

Докладът установява, че настоящите хранителни системи по света допринасят за 30% от емисиите на парникови газове и оказват въздействие върху климата, биоразнообразието, потреблението на прясна вода и промените в начина, по който се използва земята. Изследователите поясняват, че въпреки че в световен мащаб се произвежда достатъчно храна, почти половината от осемте милиарда души по света (около 3,7 милиарда) нямат надежден достъп до здравословна храна, чиста околна среда или не разполагат с достатъчно средства.

Констатациите от проучването показват, че ако целият свят успее да премине към здравословна диета и има последователна политики за намаляване на емисиите във всички сектори, парниковите газове биха могли да намалеят наполовина - еквивалентно на затварянето на всички въглищни електроцентрали на планетата. В доклада се казва още, че правителствата могат да предприемат действия за насърчаване на здравословното хранене, включително чрез данъци върху нездравословните продукти, като същевременно предлагат субсидии за плодове и зеленчуци, допълва ДПА.

