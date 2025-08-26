Сезон на Дивата Европа по VIASAT NATURE (ВИДЕА)

Природата процъфтява в цяла Европа; от извисяващите се Алпи и Карпатските гори до възстановената природа в планинските земи на Шотландия и тайните светилища на Словения, тази завладяваща колекция от документални филми разкрива къде природата все още царува на континента.

С премиерите на „Вълтава - реката от злато", „Скандинавия“, „Империята на природата", „Дивата Виена" и много други, с богати истории и спиращи дъха кадри от по-дивото лице на Европа, VIASAT NATURE прави портрет на континент, където дивата природа съществува, възстановява се и тихо процъфтява. Рубрика „Сезон на Дивата Европа“ - по два епизода всеки делничен ден в 20:00.

Другите акценти през септември са: Премиерата на Ветеринарят от Хайландс - всеки делник в 19:00 ч. от 1 септември – и рубриката „Септември на хищниците“ - всеки ден от понеделник до петък в 21:30 ч. - от 1 септември.

Рубрика: Септември на хищниците

Всеки ден през септември от понеделник до петък в 21:30 ч., от 1 септември

Тази есен ще изследваме най-свирепите хищници в природата; от ледените планини Тетон до обгорената от слънцето савана, ще станем свидетели на най-смъртоносните същества в действие. Запознайте се с хитри кафяви хиени, светкавично бързи змии, върховни ловци като лъвове, гризли и акули, С драматични сблъсъци, безшумни атаки и редки кадри, тези диви срещи разкриват суровата сила и стратегия на най-големите хищници на Земята. Това е най-дивото лице на природата!

Спасяване на Карпатите: царството на мечката

Понеделник 1 септември в 20:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 90 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ експедиции

Оригинално заглавие: Saving Carpathia: Kingdom of the Bear

Година: 2025

Обширни гори и високи била в румънските Карпати приютяват най-голямата популация от кафяви мечки в Европа - ключов вид, жизненоважен за екосистемата - обаче човешката експанзия заплашва този крехък баланс. Следим природозащитници, които възстановяват дивата природа, като връщат бизоните в нея, бдят за срещите с мечки, залесяват голи сечища и изследват популациите на мечки, за да защитят едно от най-големите екологични съкровища на Европа.

Вълтава - реката от злато

Вторник 2 септември в 20:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ експедиции

Оригинално заглавие: Vltava: River of Gold

Година: 2020

Изворът на река Вълтава се намира в Бохемската гора; захранвана от студени и топли притоци, Вълтава, най-дългата река в Чехия, тече през мочурливата Шумава и става тъмножълта като течно злато. „Златната река" е вдъхновявала поети, архитекти и композитори, а историческите места отразяват богатото минало на нацията по бреговете ѝ; тя тече под 18 моста през Прага, „Златния град", известен със златните си покриви и жълтите си пясъчникови стени.

Лосовете от Мацалу - дивите гиганти на Прибалтика

Сряда 3 септември в 20:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ експедиции

Оригинално заглавие: Matsalu Moose: Wild Giants of the Baltics

Година: 2019

Национален парк Мацалу на Балтийско море е една от най-важните спирки на мигриращите птици в Европа, но малцина знаят, че тук живее и изключително голяма колония от лосове; тези великолепни създания бродят из наводнени влажни зони, привлечени от богата храна, добра видимост и липса на хора, които да ги ловят, през по-голямата част от годината. Тази история проследява два едногодишни лоса, прогонени от майка им, на която предстои да роди, през първата им година на независимост, срещите, конфликтите и приемането им в обществото на възрастните лосове.

Скандинавия

Четвъртък 4 септември и петък 5 септември в 20:00 ч.

Брой епизоди: 2 x 60 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ експедиции

Оригинално заглавие: Scandinavia

Година: 2024

Тази поредица от два епизода изследва драматичните сезонни промени в Скандинавия; първият епизод проследява живота през полярната нощ и завръщането на слънцето. Разкривайки как хората и дивите животни се адаптират, финландските изследователи обясняват ефекта на светлината върху метаболизма, като арктическите животни оцеляват, благодарение на гъста козина и уникални характеристики. Вторият епизод улавя Еньовден, изобилието от диви животни и скандинавските фестивали под полунощното слънце, преди северът отново да се спусне в полярна нощ и блестящи сияния.

Дивата Виена

Понеделник 8 септември в 20:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ експедиции

Оригинално заглавие: Wild Vienna

Година: 2024

Виена, водеща европейска туристическа дестинация, е и един от най-биологично активните градове в света; дивата природа про цъфтява в дворците, църквите и градините на града. Зелени площи като Виенската гора и влажните зони край Дунав са дом на диви свине, сърни, лисици, ветрушки, бобри и чапли, докато 21-километровият Донауинзел служи както за контрол на наводненията, така и за зона за отдих, където редки европейски езерни костенурки и инвазивни червеноухи блатни костенурки съжителстват в тръстикови блата.

Империята на природата

Вторник 9 септември в 20:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 120 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ експедиции

Оригинално заглавие: The Empire of Nature

Година: 2024

Човек би си помислил, че на мястото на един от най-важните паметници на древния Рим няма място за животински свят, но това е абсолютно далеч от истината; този документален филм изследва уникалната екосистема в сърцето на Рим, на територията на Римския форум и Колизеума. Благодарение на сътрудничеството с Археологическия парк на Колизеума, този свят най-накрая е разкрит. Това е екосистема, която се е превърнала във възможност за размисъл върху връзката между градското разрастване и животинското царство.

Нощ в гората

Сряда 10 септември в 20:00 ч.

Брой епизоди: 1 x 60 мин.

Жанр: Документален/ природонаучен/ експедиции

Оригинално заглавие: Night in the Forest

Година: 2024

В своя първи филм Клеменс Кек и Том Хорак показват какво се случва в централноевропейска смърчова гора през нощта и разкриват забележителните адаптации на животните към тъмнината и как те зависят едно от друго; документалният филм изследва как са свързани северните сови, жълтогърлите мишки, черните кълвачи и горските мравки и как се справят с преминаването на нощите от най-дългата към най-късата в годината. Макар че гората може да ни се струва зловеща след залез слънце, тя се превръща в оживен и взаимосвързан свят за своите нощни обитатели..