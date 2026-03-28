Спасиха кит, заседнал на плитко (ВИДЕО)

28 март 2026, 8:25 часа 368 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Хиляди наблюдаваха спасяването на кит, а почти никой от наблюдателите не вярваше в щастлив край. В Германия спасители спасиха гърбат кит, който беше заседнал в плитки води. Животното, дълго около 12 метра и тежащо 15 тона, заседна в понеделник. Още: Откриха най-старите известни записи на песен на кит – ключ към мистерията на общуването (ВИДЕО)

Парчета от рибарска мрежа

В устата му бяха открити парчета от рибарска мрежа. Той не можеше да се освободи дори по време на прилив и издърпването му беше твърде опасно.

Спасителите изкопаха канал с помощта на багери. Първоначално китът се премести само на няколко метра, но до петък сутринта успя да достигне по-дълбоки води.

Сега китът се насочва към Северно море.

Антон Иванов Отговорен редактор
кит гърбат кит рибарска мрежа
