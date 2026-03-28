Спасиха кит, заседнал на плитко (ВИДЕО)

Хиляди наблюдаваха спасяването на кит, а почти никой от наблюдателите не вярваше в щастлив край. В Германия спасители спасиха гърбат кит, който беше заседнал в плитки води. Животното, дълго около 12 метра и тежащо 15 тона, заседна в понеделник.
In Germany, rescuers saved a humpback whale that had become stranded in shallow water. The animal, about 12 meters long and weighing 15 tons, ran aground on Monday.
В устата му бяха открити парчета от рибарска мрежа. Той не можеше да се освободи дори по време на прилив и издърпването му беше твърде опасно.
Спасителите изкопаха канал с помощта на багери. Първоначално китът се премести само на няколко метра, но до петък сутринта успя да достигне по-дълбоки води.
Сега китът се насочва към Северно море.
Мистерията на белите китове: ДНК анализ изумява учените