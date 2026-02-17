Учени разкриха какъв е бил животът на последните мамути - не са унищожени от хората

Последната група мамути, които са живели на остров Врангел северно от Чукотка и са изчезнали преди приблизително 4000 години, са страдали от генетични заболявания, според нов научен доклад, публикуван в списание Cell.

Последните мамути

В продължение на милиони години мамутите са бродили непрекъснато из Европа, Азия и Северна Америка. Преди около 15 000 години тези гигантски животни започват да изчезват от обширния си ареал, докато популацията им не се ограничава до няколко острова в Северния ледовит океан.

В крайна сметка и те изчезнали от тези убежища, с едно изключение: последната популация на мамути е живяла на остров Врангел, разположен на приблизително 140 км северно от северното крайбрежие на днешна Чукотка. Когато последният мамут умрял на остров Врангел преди 4000 години, видът изчезнал завинаги от лицето на земята. По това време Великата пирамида в Гиза вече била в Египет от половин хилядолетие, а Китай вече бил започнал да се очертава като самостоятелна цивилизация.

Артефакт от бивна на мамут се оказа не украшение, а „високотехнологичен“ инструмент

В продължение на две десетилетия Лав Дален, генетик в Стокхолмския университет, и колегите му извличат ДНК фрагменти от фосили на остров Врангел. През последните години те са сглобили цели геноми на мамути.

Учените са стигнали до заключението, че популацията на мамути на острова е основана преди приблизително 10 000 години от малко стадо от по-малко от 10 животни. Колонията е просъществувала 6000 години, но мамутите са страдали от множество генетични заболявания.

В края на ледниковия период топящ се ледник залял северния край на Сибир. „Имало е едно малко стадо мамути, които случайно се озовали на остров Врангел, когато той бил откъснат от континента“, казва д-р Дален.

Той допълва, че докато мамутите на континента умираха от ръцете на хората и загубата на пасища поради изменението на климата, стадото на остров Врангел можеше да се счита за късметлии. Островът беше свободен от хора и други хищници и те не се сблъскваха с конкуренция от други тревопасни бозайници. Нещо повече, климатът на остров Врангел го превърна в екологична капсула на времето, където мамутите все още можеха да се наслаждават на разнообразието от растения от ледниковата епоха.

Населението на остров Врангел нараснало от по-малко от 10 мамута до приблизително 200. Това вероятно е бил максималният брой мамути, които флората на острова можела да поддържа.

Но животът далеч не бил идеален за мамутите Врангел. Малкото животни, основали острова, имали много малко генетично разнообразие. Инбридингът довел до голям брой наследствени генетични заболявания.

Създадоха кюфте от отгледана в лаборатория плът на мамут

Новото проучване не разкрива как точно са загинали мамутите Врангел. Няма доказателства, че хората са виновни: хората са се появили за първи път на острова само 400 години след гибелта на гигантите.

Напълно възможно е пожар в тундрата да е убил мамутите Врангел или изригване на вулкан в Арктика да е могло да ги убие. Д-р Дален дори предполага, че прелетна птица е донесла грипен вирус на остров Врангел, който след това е скочил върху мамутите и ги е унищожил.

„Все още ни остават редица възможни обяснения и все още не можем да ги стесним“, казва той.

Д-р Дален смята, че новото проучване е лоша новина за биолозите, които се опитват да спасят видове, застрашени от изчезване. Дори и да възстановят даден вид до по-голяма популация, той може да остане обременен от ниски нива на генетично разнообразие.

Учени възлагат големи надежди на бебето мамут Яна (ВИДЕО)