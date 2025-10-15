Учени: Този фактор дава "суперсили" на туморните клетки

Когато раковите клетки повишат нивото на своята киселинност, нещата стават опасни, пише информационна агенция АПА, цитирайки актуално проучване на виенски учени, публикувано в списание Science. Туморът повишава своята киселинност, защото там се натрупват вредни метаболитни продукти, вместо да се елиминират, както в здравите телесни тъкани. Нормалните клетки умират при такива условия, пишат в своето проучване учените, цитирани от БТА.

Още: Кето диета или периодично гладуване могат да помогнат при рак?

Нарасналата киселинност на средата - така наречената ацидоза - дава на раковите клетки енергиен тласък, което им позволява да оцелеят при неблагоприятните условия в тумора и да се противопоставят на медицинските лечения. При такива условия раковите клетки успяват да свържат всички свои вътрешни клетъчни „енергийни централи“ (митохондрии) заедно и по този начин увеличават производството на енергия, поясняват учени, водени от Йоханес Цубер от Изследователския институт за молекулярна патология (IMP) във Виена. Този процес позволява на болните клетки не само да оцелеят в киселинната среда на тумора, но им помага да се справят по-добре с други неблагоприятни обстоятелства като недостига на хранителни вещества и липсата на кислород. Затова раковите клетки често не се поддават на медицински терапии.

Още: Обещаващи резултати в борбата с рака: Витамин може и да помага за лечението

„Ацидозата дава на раковите клетки метаболитни суперсили, които им помагат да преживеят не само суровите условия, но и стреса от медицинската терапия“, каза Цубер в прессъобщение, цитирано от АПА. „С това знание сега можем да потърсим нови начини за преодоляване на тази устойчивост“, пояснява още ученият.

Още: Защо ацидозата е коварно състояние, което застрашава здравето?