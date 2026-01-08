Заден ход: Министерството на културата върна освободения директор на Филмотеката

Министерството на културата (МК) обяви, че връща на поста Антония Ковачева, която бе отстранена от поста директор на Българската национална филмотека (БНФ) на 7 януари. Решението е взето след силна реакция от филмовата общност у нас, която се възпротиви на действията на министъра на културата Мариан Бачев. "Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ", се казва в официалното съобщение.

Снимка: БГНЕС

Решението на МК е взето с оглед "осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд".

Още: Стачка в Българската национална филмотека: "На пожар" се звъни на служителите в спешно търсене на директор

В съобщението се казва още, че министерството ще се погрижи за провежданео на прозрачен конкурс съгласно закона и за поддържането на "открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България".

Скандалното отстраняване от поста

Снимка: Филмотечно кино "Одеон"/Facebook

Както Actualno.com първи съобщихме, освобождаването на Антония Ковачева от поста в БНФ се случи в напълно неподходящ момент, без адекватни доводи и без назначен конкурс. Договорът на Ковачева е "до провеждане на конкурс", а такъв не е обявен от Министерството на културата. Основните притеснения на служителите на БНФ, а и на филмовата общност у нас бяха, че не е редно да се извършват промени на ключови позиции от правителство, което е в оставка, особено в държавни културни институти с национално значение, каквато е Българската национална филмотека.

Още: Служителите на Филмотеката реагираха: Смяната на директора е нелегитимна и рискова

В отворено писмо от служителите на БНФ се обърна внимание на това, че аргументът за навършена пенсионна възраст е формален, тъй като Ковачева е придобила право на пенсия преди повече от пет години, без това да е било пречка за назначаването ѝ досега. Според тях използването му в настоящия момент създава впечатление за предлог за отстраняване на утвърден професионалист.

Отвореното писмо предупреждаваше и за реална заплаха за текущите проекти на Филмотеката, включително тези по Плана за възстановяване и устойчивост. Според служителите внезапната смяна на ръководството може да застраши приемствеността, ежедневната работа и навременното изпълнение на европейските проекти в критичен момент.

Към недоволството се присъединиха още от Съюза на артистите в България, Съюза на българските филмови дейци, множество творци, журналисти и доказани специалисти в различни сфери, за които подобен ход на Министерството на културата точно в този нестабилен политически момент за страната ни е повече от съмнителен.