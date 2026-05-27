След втората си оставка: Сарафов пак остава в съдебната система, връщал се да работи "там, където е спокойно"

"Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионалния път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи." Това пише в свое изявление подалият за втори път оставка в рамките на месец вече и от поста на шеф на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Текстът бе разпространен посредством БТА, а в тона на изявлението му се долавят и част от думите, с които обяви оттеглянето си като главен прокурор през април. Тогава той изтъкна, че е взел решението отдавна "след внимателна преценка на всички правни и институционални последици", въпреки че часове по-рано Иван Демерджиев го призова да си ходи още същия ден.

"След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Затова днес, 27.05.2026 г., депозирах заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, и да бъда възстановен като редови следовател", подцчертава Сарафов.

По думите му той се връща на работата, от която е започнал професионалният му път като български магистрат. "Човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл."

Промените в съдебната система

Той коментира и темата за промени в съдебната власт, след като миналата седмица правосъдният министър даде заявка за промени Закона за съдебната власт, с които "реално ще ограничи прегрупирането на г-н Сарафов в Националната следствена служба".

"Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи", казва още той.

