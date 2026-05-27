ВСС прие оставката на Сарафов. Ще получи ли 20 заплати?

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и го върна на длъжност редови следовател. Решението беше подкрепено с осем гласа "за". След гласуването Огнян Дамянов, цитиран от "24 часа", обясни, че Сарафов няма да получи обезщетение в размер на 20 заплати, тъй като остава в съдебната система и не я напуска.

По-рано през деня самият Борислав Сарафов изпрати позиция до медиите, в която посочи, че след дълги години на ръководни постове е решил да се оттегли от административната работа.

"Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл", заяви Сарафов.

Междувременно от "Демократична България" настояха ВСС да довърши процедурата по търсене на дисциплинарна отговорност срещу него. Бившият правосъден министър и депутат от формацията доц. Атанас Славов коментира пред журналисти в парламента, че не трябва да се допуска човек, заемал високи позиции в съдебната власт в продължение на години, да се оттегли без последствия.

Според члена на ВСС Гергана Мутафова обаче случаят със Сарафов не може да бъде сравняван с този около Пепи Еврото, тъй като срещу бившия и.ф. главен прокурор няма образувано дисциплинарно производство.

Тя подчерта още, че Сарафов не напуска съдебната система и по тази причина няма основание да получи компенсация от 20 заплати, каквато законът предвижда при окончателно освобождаване на магистрати.

В същото време министърът на правосъдието Николай Найденов е обжалвал пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия на ВСС да започне дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.