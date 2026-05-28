Заради войната в Близкия изток: Рязък скок на норвежката икономика

28 май 2026, 17:08 часа 324 прочитания 0 коментара
Рязкото поскъпване на енергийните суровини, предизвикано от войната в Близкия изток, е довело до силен икономически растеж в Норвегия през първото тримесечие, показаха данни на Норвежката статистическа служба. Брутният вътрешен продукт (БВП) на скандинавската страна, която е най-големият износител на енергийни суровини в Европа след Русия, е нараснал с 6,2 на сто на сто през първите три месеца на годината, показват статистическите данни.

Рязко повишение на износа

"Войната в Близкия изток предизвика силен шок на петролния пазар. Тя доведе до рязко повишение на стойността на норвежкия износ на петрол и газ през първото тримесечие“, посочва статистическата служба в прессъобщение.

Конфликтът, започнал на 28 февруари, доведе до блокиране на Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и газ, което предизвика рязко поскъпване на енергийните суровини.

Цените на норвежкия износ на енергийни ресурси са се повишили с 23,5 на сто през първото тримесечие, като продажбите на петрол са нараснали с 14,2 на сто, а на природен газ - с 37 на сто, показват данните на статистическата служба.

БВП на континенталната част на страната, който изключва често променливото въздействие на добива на петрол и газ, както и на международното корабоплаване, използван като предпочитан индикатор от икономистите в страната, отчита значително по-умерен ръст от 0,2 на сто.

Пламен Иванов Редактор
