Румъния изгражда първия в света център за данни с квантов изкуствен интелект

28 май 2026, 17:09 часа 282 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
В Румъния ще бъде изграден първият в света център за данни, базиран на квантов изкуствен интелект. Инвеститор ще бъде американската технологична компания „Драйвър Ей Ай“ (DriverAI) със седалище в Аризона, а проектът ще бъде осъществен в община Луна, окръг Клуж, съобщи председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян.

"4 фази, 20 хектара и 1 милиард долара, инвестирани в първия етап. Всяка американска инвестиция в Румъния представлява инвестиция в нашата сигурност!", написа Абрудян в публикация във Фейсбук. 

Мащабният проект ще допринесе за стратегическото и икономическо партньорство между Румъния и САЩ.

"Чрез сътрудничеството с "Драйвър Ей Ай" ние позиционираме Румъния като възел от критично значение на европейската карта на най-съвременните технологии", подчерта Абрудян, цитиран от румънската агенция Аджерпрес.

Румъния ще спечели от това не само като икономическо въздействие и привличане на специалисти, но и ще се открият "безпрецедентни възможности за румънската академична среда", каза Абрудян. Студенти и изследователи от елитни университети ще имат достъп за първи път до усъвършенствани GPU изчислителни ресурси и квантов хардуер. "Това ще превърне Румъния в котва на иновациите в Европа", добави председателят на Сената.

Румъния Иновации Изкуствен интелект квантов
Елена Страхилова
