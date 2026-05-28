Офертите от чужди държави към Карлос Насар не спират да валят – суперзвездата разкри дали ще продължи да вдига за България

Олимпийският, световен и европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар призова институциите да се намесят, за да помогнат за излизане от патовата ситуация, в която се намира Българската федерация по вдигане на тежести. Родната суперзвезда получи наградата за „Спортист на месеца“ за април за спечелената от него европейска титла в Батуми. Той обаче предупреди, че участието на световното първенство в Китай през есента остава под голяма въпросителна заради нефункциониращата федерация.

БФВТ все още не може да започне работа, тъй като новото ръководство, начело с Асен Златев, не може да бъде вписано заради жалба в съда от страна на треньора Пламен Братойчев, а финансирани не може да бъде получено, тъй като все още действащият ръководител Стефан Ботев не разписва отчета за изразходените средства през миналата година.

Проблемите в родната федерация продължават

„Ситуацията във федерацията въобще не е приятна, но правим каквото е възможно, за да я предотвратим. Топката не е в нашето поле и ние сме с вързани ръце. Надявам се скоро по-големите институции да се включат със съдействие. Вярвам, че ще го направят, защото това, което става, не е правилно. Не съм само аз лишен от възможност да участвам на състезания, а и другите състезатели. Ако пропуснем много състезания, няма да може да участваме и на Олимпиадата. Вместо целият свят да ни уважава, целият свят ще ни се смее“, заяви Насар.

„Целият ни труд отива на вятъра“, добави шампионът.

Неговият мениджър Николай Жейнов каза, че в последните месеци не се случва нищо. "Да, имаше смяна на ръководството, но не се случва нищо. Този възел във федерацията е от 5-6 месеца. Дали Инспекторатът, дали Министерството на младежта и спорта, дали НАП, някой трябва да се самосезира. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса", каза Жейнов.

Той добави, че нови три държави са проявили интерес към това да привлекат Насар в отборите си, а самият Насар допълни, че смяна на федерация не е изключена, макар желанието му да е да продължи да се състезава за България.

От понеделник щангистът ще започне самостоятелна подготовка в Девин. В момента той преминава различни изследвания в София, а „резултатите от тях показват, че мога да стана световен шампион отново“, каза Насар.

