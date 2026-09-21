Кабинетът "Радев":

Легенда обяви футболист на ЦСКА за най-добрия на европейска държава

21 септември 2026, 19:21 часа 681 прочитания 0 коментара

Голямо признание за футболист на ЦСКА дойде от световна звезда. Най-добрият беларуски футболист в историята Александър Хлеб посочи вратарят на "червените" Фьодор Лапоухов за най-добрият футболсит на националния отбор на Беларус в момента. Бившият играч на Барселона Арсенал посочи в интервю пред "White Media League", че всички национални състезатели на родината му са приблизително на едно ниво, но може да отличи стража като най-добър.

Александър Хлеб: "Нека отличим Лапоухов"

Ето какво каза Александър Хлеб пред "White Media League", когато беше попитан за най-добрия играч на Беларус в момента: "Много, много труден въпрос. Нека отличим Лапоухов - играта му с крака, добрата му реакция на голлинията. Той е много талантлив футболист. Ще посоча него, защото е трудно да отличиш някого. Всички са горе-долу на едно ниво". Фьодор Лапоухов се състезава за представителния отбор на Беларус от 2024 г., като има записани 16 мача за родината си. Той направи своя дебют на 20-годишна възраст.

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Александър Хлеб

Фьодор Лапоухов беше футболист №1 за Беларус през 2024 г.

За 16-те си мача, които е изиграл за Беларус, Фьодор Лапоухов е допуснал 22 гола и е запазил 3 "сухи мрежи". Той взе участие за родината си в приятелски срещи, Лигата на нациите и квалификациите за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Лапоухов се присъедини към ЦСКА през зимата на 2025 г. от Динамо Минск срещу 650 000 евро. От тогава той изигра 66 мача за "червените", в които допусна 50 гола и запази 28 "сухи мрежи". С ЦСКА Лапоухов спечели Купата и Суперкупата на България. Той беше обявен за футболисти №1 на Беларус за 2024 г.

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ЦСКА Александър Хлеб Беларус отбор Фьодор Лапухов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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