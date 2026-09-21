Мбапе и новата звезда на Франция показаха ефекта "Зидан"

След края на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, както беше обявил още преди началото на Мондиала, Дидие Дешан се оттегли като национален селекционер на Франция. На негово място застава Зинедин Зидан. За това да играят под негово ръководство говориха звездата и капитан на "петлите" Килиан Мбапе и все по-убедителният Раян Шерки. И двамата изразиха своя респект към Зидан и казаха, че гледат смело напред.

Килиан Мбапе: "Ще бъде ново за всички"

Ето какво каза Килиан Мбапе през авторитетното испанско издание "Ас" за работата със Зинедин Зидан в националния отбор на Франция: "Това е нов етап с нов селекционер. Предстои Лигата на нациите, четири мача, в които ще видим как ще се справим. Ще бъде ново за всички, защото досега сме имали само Дешан. Ще бъде промяна за нас, но мисля, че всичко ще мине много добре. Той е първият, който ме заведе в Реал Мадрид, в спортния комплекс. Бях на 13 или 14 години, преди много време.

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Раян Шерки: "Ще бъде чест да работя с новия треньор"

А сега е мой национален селекционер. Като на филм е, но е върхът. Реално е, намираме се в нов процес във Франция, имаме две години да се подготвим за Евро 2028 и сега сме съсредоточени върху това". Раян Шерки също изрази ентусиазма си да играе под ръководството на Зидан: "Ще бъде чест да работя с новия треньор, особено, когато става дума за Зидан. Очакваме с нетърпение да започнем работа с него и наистина да се насладим на преживяването".

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