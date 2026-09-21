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Завръщане в ЦСКА: Наказаният за допинг Георги Йомов е обратно в състава

21 септември 2026, 19:36 часа 554 прочитания 0 коментара

В ЦСКА дойде време за едно от дългоочакваните завръщания. Уличеният в употреба на допинг Георги Йомов се завръща в състав за официална среща на "червените", но за втория отбор. Той изтърпяваше 4-годишно наказание, след като стана ясно, че е използвал допинг в мач на ЦСКА в Лига Европа през 2023 г. "Червените" задържаха 29-годишния Йомов през лятото и явно ще се опитат да го интегрират обратно в състава.

Георги Йомов изигра над 90 мача за ЦСКА

Георги Йомов пристигна в ЦСКА през лятото на 2020 г. от Славия срещу 300 000 евро. Последния си мач за "червените" крилото изигра през август 2022 г., а наказанието си получи през 2023 г. За двете години, които игра за ЦСКА Йомов записа 93 мача, в които вкара 16 гола и даде 11 асистенции. С "армейците" той вдигна Купата на България през сезон 2020/21, като преди това стигна до същия трофей със Славия през сезон 2017/18.

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Георги Йомов

Йомов е в групата на дубъла на ЦСКА

Последната пазарна оценка на специализирания сайт "transfermarkt" за Йомов, преди той да бъде наказан, беше на стойност 500 000 евро. А най-високата му цена беше 600 000 евро. 4 години по-късно Георги Йомов изтърпя наказанието си и се завръща във футбола. Той попадна в групата за мача на дубъла на ЦСКА срещу Добруджа в Добрич от десетия кръг на Втора лига. Това може да бъде първата официална среща на Йомов от 18 август 2022 г. насам.

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ЦСКА Втора лига Георги Йомов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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