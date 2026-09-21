Социалистическа България я криеше, но тя бе хит сред чуждите дипломати: Невероятната съдба на Лика Янко

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е една забравена българска художничка, която въпреки че прославя страната ни в 20 държави, у нас е незаслужено забранена. Талантливата Лика Янко твори във време, когато всячески е била ограничавана индивидуалността на творците у нас. Въпреки това тя не се отказва. Нейните творби искрят от чистота и неподправена искреност. В тях художничката използва предимно бял цвят, който свързва с Бога. Тези, които успяват да оценят нейния талант, се докосват и до нейните философски послания и любовта ѝ към природата.

Кратки биографични данни

Лика Янко, чието истинско име е Евангелина Лазар Янко, е българка от албански произход. Тя е родена през 1928 г. в София. Талантливата Евангелина постъпва в Художествената академия, когато е едва на 15 години. Там тя учи живопис при проф. Дечко Узунов и проф. Илия Петров.

Опитахте се да ме вържете, но аз оставам себе си

Винсент ван Гог е любим художник на Лика - тя дори го определя като свой духовен учител. Въпреки че преподавателите й в академията са искрено възхитени от таланта й, тя самата чувства, че е различна. Това нейно мнение само се затвърждава, когато творбата й "Трактористи" за дипломната й работа е оценена с тройка, защото не отразявала социалистическия реализъм и в нея имало много свежи цветове.

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Като потвърждение за това приема и случващото се през 1967 година, когато самобитният й стил за пореден път не се вписва в рамките на комунистическите изисквания. Тогава нейната първа самостоятелна изложба е преждевременно закрита. Талантливата Лика се сдобива с обвинение за формализъм от художествените критици. Приема тежко този удар, но въпреки всичко остава вярна на себе си.

"Щом ме отхвърлят, значи съм била вярна на себе си. Ще си остана такава – пътят тряба да бъде извървян докрай!", казва талантливата художничка.

След като несправедливо е отхвърлена и забранена, тя започва да подписва творбите си с въже. "Опитахте се да ме завържете, но аз използвам въжето ви, за да докажа, че съм свободна", казва тя за подписа си.

Снимка: принтскрийн/YouTube/braillefm

Популярност в чужбина

През 70-те години на миналия век Лика Янко се налага като любима художничка на множество дипломати у нас. С творбите си тя прославя България в Европа и Латинска Америка.

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Притежатели на нейни картини са дипломати от много държави, които лично са ги закупили от нея. Картините й отпътуват за Бразилия, Португалия, Франция, Холандия, Аржентина, Швейцария. Самата тя споделя приживе, че около 80 нейни картини се намират в частни колекции на дипломати в чужбина.

Във времето, в което нейният талант е отдалечен от българското общество, тя си спечелва популярност в чужбина. Нейните творби се радват на засилен интерес в почти всички посолства. Талантът й я прославя в САЩ, Индонезия, Индия, Египет.

През 1981 г. талантливата художничка прави изложба по покана на Людмила Живкова. Изложбата се радва на голям успех. Напълно заслужено нейното творчество е оценено с висока оценка. Но въпреки желанието си да го покаже на света, през целия си живот Лика Янко прави едва 7 изложби. Малко след откриването на последната й изложба във варненската галерия "Кавалет", художничката умира от пневмония на 22 юни 2001 г.

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Приживе художничката подарява 80 платна на Софийската градска художествена галерия. За две от тях - "Натюрморт" и "Пейзаж" става ясно, че са двустранни през 2004 г.