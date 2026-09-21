Покрай Томас Райс: Лудогорец натрупа още пари от компенсации

Сред едно от най-неочакваните събития в родния футбол беше преминаването на Томас Райс от Лудогорец в Трабзонспор, едва месеци, след като немският специалист застана начело на "орлите". За раздялата с Райс разградчани получиха солидна компенсация, като сега те ще акумулират още средства по подобен път. Лудогорец официално обяви раздялата с двама треньори от щаба на Томас Райс, като ще получи компенсация и за прекратяването на техните договори.

Лудогорец: "Контрактите бяха прекратени срещу солидна компенсация"

Ето какво написаха от Лудогорец в публикация в социалните мрежи: "Лудогорец освободи и помощниците на Томас Райс срещу обезщетение. Лудогорец прекрати договорите и на двамата помощници на Томас Райс - Даниел Зенкович и Антониус Локхоф. Контрактите бяха прекратени днес срещу солидна компенсация за ПФК Лудогорец, а двамата треньори вече са свободни да се присъединят към екипа на новия старши треньор на Трабзонспор. Всички останали членове на треньорския щаб продължават да изпълняват ангажиментите си в очакване на назначаването на новия старши треньор".

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Лудогорец е непобеден в Първа лига

Лудогорец продължава търсенето на нов старши треньор. "Орлите" отпаднаха от европейските клубни турнири още от първия си съперник в предварителните кръгове на Лигата на конференциите - АПОЕЛ Тел Авив. А в родната Първа лига те са на трето място, след изиграването на мачовете от първите 9 кръга. Лудогорец има актив от 23 точки, след като спечели 7 мача и завърши наравно в 2.

Лудогорец намери заместник на Райс! В Разград се завръща треньор, завоювал дубъл с "орлите"