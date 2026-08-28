Нетаняху към Ердоган: Тръгна много напред в Сирия и ти го напомнихме кинетично (ВИДЕО)

Не искам да видя Турция да настъпва на юг в Сирия. Казах това и го предадох на сирийския режим - не им позволявайте на юг, не идвайте и вие. Предадох посланието и на турците. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа.
В поредно интервю Нетаняху каза, че решил да създаде "зона за сигурност" в Сирия, за да няма "джихадистко нашествие" към Израел. Той отчете и няма претенции срещу това, че в Северна Сирия Турция има своя зона. "Имаше определено статукво, но те нарушиха статуквото или възнамеряваха да го нарушат", добави израелският премиер.
"Изпратих съобщение – чрез американците, по други начини и също директно до Сирия – че няма да толерираме турците да се окопаят военна на летище южно от района, където в момента се намира Турция. Очевидно това съобщение не беше получено и трябваше да го демонстрираме по това, което наричаме, на нашия жаргон, кинетичен начин. Така че го предадохме по кинетичен начин" - така Нетаняху обясни защо имаше израелски въздушен удар срещу военновъздушната база "Абу ал-Духур" в Сирия. Това действие вдигна напрежението между Тел Авив и Анкара, като САЩ активно се намесиха, за да не стане далеч по-зле - ОЩЕ: Посланиците на САЩ в Израел и Турция действат с всички сили, за да спрат война между двете страни (ВИДЕО)
Netanyahu on Türkiye and Syria:— Clash Report (@clashreport) August 28, 2026
I decided that we would establish a "security zone" in Syria against the possibility of a "jihadist invasion" from the Syrian area.
And in northern Syria there is Türkiye; it has a certain area there.
I do not want to see Türkiye coming south.… pic.twitter.com/6BjONlM9g7