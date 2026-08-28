Нападение от бик край Вакарел: Мъж е с опасност за живота

51-годишен мъж е в тежко състояние и с опасност за живота след нападение от бик край Вакарел. Той е бил атакуван, докато се е грижел за стадо от 35 животни. Инцидентът е станал вчера вечерта, а сигналът за него е подаден около 19:00 часа в Районното управление на МВР в Ихтиман. Незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи.

Още: Продавач удари клиент с диня по главата

При проверката е установено, че мъжът е отговарял за стадо от 35 животни. Докато ги напоявал, бил нападнат от един от биковете. Отговорникът на обекта е транспортирал пострадалия до болница. Заради тежките наранявания мъжът е настанен в реанимация, като лекарите определят състоянието му като тежко и съществува опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините и всички обстоятелства около нападението се изясняват, а разследването се провежда под надзора на прокуратурата, съобщава NOVA.