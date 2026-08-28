Велико! Левски ще играе с Милан в България - "сините" с преодолими съперници в Лига Европа (ЖРЕБИЙ)

Левски научи осемте си съперници в основната фаза на Лига Европа. "Сините" се завръщат в същинската част на втория по сила европейски клубен турнир след отпадането от АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига, а изтегленият жребий в Монако им отреди приемливи и преодолими съперници. Най-големият мач обаче ще бъде срещу италианския колос Милан, който ще гостува на "сините" в София.

Левски разбра съперниците си за основната фаза на Лига Европа

Първият отбор, който Левски изтегли за съперник, бе Милан, и то у дома. Вторият изтеглен съперник от първа урна бе френският гранд Олимпик Марсилия, като "сините" ще гостуват. От втора урна Левски изтегли домакинство на РБ Залцбург и гостуване на Виктория Пилзен. От трета урна Левски изтегли гостуване на Съндърланд и домакинство на Ягелония. От четвърта урна се падна домакинство на Лилестрьом и гостуване на НЕК Наймеген.

Програмата на мачовете предстои да бъде уточнена, като все още не ясно в какъв ред ще се изиграят срещите. Ето как изглежда жребият за Левски в Лига Европа:

Милан (домакинство)

Олимпик Марсилия (гостуване)

РБ Залцбург (домакинство)

Виктория Пилзен (гостуване)

Ягелония (домакинство)

Съндърланд (гостуване)

Лилестрьом (домакинство)

НЕК Наймеген (гостуване)

Преди жребия на Левски за Лига Европа

Българският шампион е в четвърта урна и го очакват осем мача с различни съперници. Левски ще получи по два съперника от всяка от четирите урни. "Сините" ще имат общо четири домакинства и четири гостувания в основната фаза. Срещу единия от двата отбора от всяка урна тимът ще играе като домакин, а срещу другия ще гостува.

Сред потенциалните съперници има впечатляващи имена като Ювентус, Милан, Бенфика, Байер Леверкузен, Олимпик Лион и Олимпик Марсилия. Във втора и трета урна също има сериозни тимове - Селтик, Залцбург, Ференцварош, Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд. Левски ще изтегли два съперника и от своята четвърта урна, като всички потенциални съперници на Левски по урни може да видите в линка.