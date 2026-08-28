Жребият отреди: ЦСКА приема Монако и новия тим на Салах, поредно тежко гостуване за „армейците“ в Гърция!

Носителят на Купата на България ЦСКА научи съперниците си в основната фаза на Лигата на конференциите. Както е известно, „червените“ ще играят в третия по сила турнир на Стария континент, след като отпаднаха в плейофите на Лига Европа след две поредни загуби от ОФИ Крит с 0:3 и 0:2. Основната фаза на Лигата на конференциите ще започне на 15 октомври и ще продължи до 17 декември.

Какво отреди жребият?

Тегленият днес жребий отреди ЦСКА да се изправи срещу доста любопитни отбори. „Червените“ ще са домакин на Монако, Трабзонспор и Тюн. Тимът на Христо Янев пък ще трябва да гостува на отборите на Панатинайкос, КуПС Купио и Нордселанд. Програмата с точни дни и часове на мачовете все още не е ясна, но се очаква това да бъде уточнено съвсем скоро.

Съперниците на ЦСКА:

Монако (домакин)

Панатинайкос (гост)

КуПС Купио (гост)

Трабзонспор (домакин)

Нордселанд (гост)

Тюн (домакин)

ОЩЕ: ЦСКА се сбогува с Лига Европа! Без чудеса за "армейците" в реванша с ОФИ Крит