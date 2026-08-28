Кралският дворец на Норвегия обяви новия крал

Новият норвежки монарх ще се казва Хокон VIII, съобщи Кралският дворец в Инстаграм и така потвърди очакванията на специалистите по норвежката монархия, предаде Ройтерс.

Новият крал беше избран с личното мото "Всичко за Норвегия", каквото беше мотото и на неговия баща, дядо и прадядо, откакто през 1905 г. е създадена съвременната норвежка монархия.

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През Средновековието Норвегия има шестима крале с името Хокон. Когато през 1905 г. е създадена съвременната монархия, първият крал избира името Хокон VII.

Норвежкият крал Харалд V почина тази сутрин след 10 дни в болница и веднага беше наследен от своя син, който досега бе престолонаследник.

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Новият крал Хокон VIII и съпругата му Мете-Марит. Снимка: Getty Images