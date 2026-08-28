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Милионите за превъоръжаване потекоха от ЕС: България получи първото плащане по инструмента SAFE

28 август 2026, 15:34 часа 555 прочитания 1 коментар
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Милионите за превъоръжаване потекоха от ЕС: България получи първото плащане по инструмента SAFE

Днес, 28 август, България получи първото плащане в рамките на отбранителния инструмент „Действия за сигурност в Европа“ (SAFE). Европейската комисия отпуска на страната ни 489,3 млн. евро, като това представлява 15% от общите отпуснати средства - те възлизат на 3,3 млрд. евро. Заедно с нас Латвия получи също 15 на сто от предвидените за отбраната ѝ пари по механизма - 524,7 млн. евро от общо 3,5 млрд. евро, съобщиха от ЕК.

Предварителното финансиране ще помогне на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели, става ясно от изявлението.

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Какво е SAFE?

SAFE е финансов инструмент на стойност 150 млрд. евро, който предоставя заеми на държавите членки. Той финансира предимно съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в рамките на ЕС. Инструментът е част от плана на Европейската комисия „ReArm Europe/Readiness 2030“ ("Превъоръжаване на Европа/Готовност 2030"), чиято цел е да се отпуснат над 800 млрд. евро за инвестиции в отбраната в целия Европейски съюз.

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SAFE е създаден, за да позволи бързи и координирани действия, да подобри способността на европейските сили да работят заедно и да укрепи европейската отбранителна промишленост, включително чрез съвместни обществени поръчки и по-тясно трансгранично сътрудничество.

Снимка: Министърът на отбраната Димитър Стоянов, БГНЕС

Инструментът SAFE се финансира чрез заем, взет от ЕС на финансовите пазари. Това позволява отпускането на дългосрочни заеми на конкурентни цени и с атрактивна структура на държавите членки, които са подали заявки. Условията по заемите по SAFE се ползват от високия кредитен рейтинг на ЕС.

Еврокомисарят по отбраната: Помагаме на източния фланг, действаме бързо и решително 

Еврокомисарят по отбраната и космическите въпроси Андриус Кубилиус заяви, че с тези първи плащания по програмата SAFE се помага на България и Латвия "да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват тяхната готовност и устойчивост".

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"Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС. SAFE дава възможност на държавите членки да инвестират по-бързо, да извършват обществени поръчки по-ефективно чрез съвместни действия и да укрепят отбранителната промишлена база на Европа", смята той.

Това плащане следва приключването на всички необходими процедурни стъпки и отразява ангажимента на ЕС да предоставя навременна и практическа подкрепа чрез SAFE. Ще последват и други плащания, след като бъдат изпълнени договорените етапи и изисквания за изпълнение.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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