След съмнения за корупция: Бивш полковник е отстранен от Министерство на отбраната

След като в публичното пространство излезе информация за отстранен служител на Министерство на отбраната на България - ресорният министър Димитър Стоянов потвърди пред медиите за случая. Той уточни, че става въпрос за освободен от работа бивш полковник, офицер от запаса. От думите му се разбра още, че става въпрос за нарушения по процедури по Закона за обществените поръчки и най-вероятно по думите на министъра за финансови злоупотреби.

„Бивш полковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация. Военна полиция свърши прекрасна работа. От тук нататък работата е на Военна прокуратура“, коментира пред медиите още Стоянов. ОЩЕ: Хоум офис и тест за почтеност: Депутатите приеха Закона за държавния служител

Ще има ли чистка в отбраната?

Министърът бе попитан дали това означава чистка във военното министерство.



Министърът на отбраната обаче заяви, че ще се направи анализ на служителите в министерството, като по думите му това не е чистка.

По-скоро Стоянов определи това като нормални действия.

"Бъдете сигурни, че при най-малкото съмнение ще повторя същия начин на работа. Също ще помоля, не ще помоля - ще заповядам проверки", каза още той. ОЩЕ: Борбата с корупцията: Много работим, казва вицепремиер на Радев и даде примери за несвършена работа