Най-новата златна мина на Турция: За 4 месеца 1 тон злато, за 5 години - 17 тона

Турция очаква до края на годината преработка на един тон злато от най-новата си мина в Агръ (Източна Турция), през следващата година – три, а през следващите пет години преработка на общо 17 тона злато. Това обяви по време на официалното откриване турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз.

Той заяви още, че инвестициите в находището „Агръ Моллакара“ са 250 милиарда долара. "Търсенето на злато продължава. Няма да навлизам в подробности, но знаем че перспективите са добри", заяви Йълмаз, цитиран от Анадолската агенция.

Новата златна мина в Агръ ще увеличи златодобива в Турция с 10%. Очаква се златото от нея през следващите пет години да бъде на стойност от 2,2 милиарда долара. Мината е започнала своята дейност на 16 юни тази година, а на 16 юли е отлято първото злато, добивано от нея. В мината ще работят 265 души, а при пълен капацитет ще достигнат 337 души. Местните работници ще бъдат 81%, което ще допринесе и за възхода на региона.

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Джевдет Йълмаз представи данни, според които всяка година Турция изнася 150 тона злато, като 30 тона от тях са от местен добив.

"Ако не беше износът на злато през изминалата година, нямаше да покрием дефицита. След петрола и енергията, най-голямото ни перо за това е износът на злато. Над 150 тона износ. Нямам предвид бижутата", каза Йълмаз.

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