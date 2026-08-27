SEO.Domains Mastery Summit: BlackHat SEO конференция в София

Тридневната BlackHat SEO конференция ще се проведе от 9 до 11 септември 2026 г. в хотел Маринела, София, с фокус върху напреднали SEO и AI стратегии.

Утвърденият международен формат SEO Mastery Summit, създаден от Мадс Сингерс, идва в България в партньорство с българската платформа за придобиване и монетизация на изтекли домейни с история SEO.Domains. След изданията си в Хо Ши Мин, Виетнам, където събира SEO специалисти, собственици на агенции, affiliate маркетолози и дигитални предприемачи, форматът ще дебютира в София.

Събитието ще се проведе от 9 до 11 септември 2026 г. в хотел Маринела, София, и ще събере около 300 SEO специалисти от цял свят.

За кого е подходяща конференцията?

През 2026 г. SEO, или оптимизацията за търсачки, вече не е само въпрос на позиции и съдържание. AI отговорите променят начина, по който потребителите стигат до сайтовете, Google пренарежда видимостта с всяка по-значима промяна, а достъпът до инструменти и генерирано съдържание сам по себе си не създава предимство.

Именно затова SEO.Domains Mastery Summit e фокусиран върху устойчивост на бизнеса срещу алгоритмични промени, използване на генеративния LLM и AI Overviews за привличане на трафик, придобиване и стратегическо управление на мащабни домейн мрежи чрез възстановяване на авторитет и пренасочвания (301 redirects), както и мащабиране на SEO операции с автоматизация.

Въпреки фокуса си върху напреднали, "insider" тактики, SEO.Domains Mastery Summit не е затворено събитие само за тесен кръг ветерани. То е подходящо за собственици на агенции, in-house маркетинг екипи, дигитални предприемачи, инвеститори в домейни и всеки, който взима реални бизнес решения в силно конкурентни ниши.

Организаторите наблягат на затворения, неформален формат на събитието, в който сесиите не се записват, а лекторите споделят актуални стратегии и практически опит, които обичайно не се обсъждат публично. Точно заради това конференцията може да се определи като “BlackHat SEO”.

Кои са лекторията на конференцията? Ето и списък с всички потвърдени участници:

"SEO индустрията се развива с огромна скорост, а голяма част от най-ценния практически опит остава извън публичното пространство. Практиките, които работят на най-конкурентните пазари, рядко стигат до публични презентации и стандартно онлайн съдържание. С този формат искаме да дадем възможност тези разговори да се случат открито - между хората, които реално работят на тези пазари“, споделя Калин Каракехайов.

Корай Тугберк Гюбюр (Koray Tuğberk GÜBÜR)



Основател и изпълнителен директор на Holistic SEO & Digital. Корай навлиза в SEO през 2015 г. в казино нишата и оттам изгражда една от най-разпознаваемите методологии в индустрията - Semantic SEO и Topical Authority. За него SEO не е списък от тактики, а система: комбинира технически одити, Python и NLP анализи и постоянно A/B тестване срещу алгоритмите на Google, Bing и Yandex, за да разбере как реално "мисли" търсачката.

Джеймс Дули (James Dooley)



Създател е на PromoSEO и FatRank, който изгражда SEO проекти около performance-based lead generation и „digital real estate". Джеймс, като познато и уважавано име в SEO индустрията, не говори за трафик като самоцел. Работата му е изградена около генериране на запитвания за бизнеси във Великобритания.

Юлия Логан (Julia Logan)

Основател и изпълнителен директор на Zangoose Digital. В SEO е от 2000 г. и през годините е градила стратегии за компании в едни от най-регулираните и конкурентни ниши - игрален бизнес, софтуер, образование, пътувания, недвижими имоти. Юлия говори открито по теми, които много консултанти избягват, и редовно се качва на сцени като BrightonSEO, Sigma iGaming и водещи gaming конференции, където поставя трудните въпроси за SERP-а в силно регулирани пазари.

Калин Каракехайов



Калин работи в SEO от 2008 г., а в домейн индустрията - от 2012 г. Той е основател на SEO.Domains, който за над десетилетие изгражда в най-големия домейн портфейл в индустрията - над 220 000 домейна и екип от над 120 души. Неговата стойност за аудиторията е директна: как се оценява домейн актив отвъд DR, backlinks и трафик, когато почти всяка метрика може да бъде манипулирана.

Йеспер Нисен (Jesper Nissen)



SEO консултант в SEO Danmark и основател на YACSS и SchemaWriter.ai. Йеспер идва в SEO с бекграунд по теоретична физика от Института „Нилс Бор" и пренася в индустрията научен, експериментален начин на мислене - тества хипотези методично, вместо да разчита на слухове. За над 17 години е обучил стотици специалисти в link building, „parasite SEO" и cloud stacking и е изградил инструменти, които вече се ползват от цялата общност.

Ивана Флин (Ivana Flynn)

Работи като SEO консултант в iGaming, или една от най-конкурентните и безкомпромисни ниши в дигиталния маркетинг, където грешка в стратегията коства позиции и приходи за броени дни. Ивана говори за това какво реално се случва, когато алгоритъмът се промени под краката ти, и защо "изчакай и виж" не е стратегия.

Карина Богачова (Karina Bogachova)

Head of SEO - Company NDA. Карина изгражда search системи за взискателни международни ниши, съчетавайки техническо SEO, съдържание, линк придобиване, домейн стратегия, автоматизация и практическо тестване. Гледа на SEO не като на набор от отделни тактики, а като на инфраструктура, която трябва да работи едновременно на няколко пазара и езика едновременно.

Христо Богданов

Product Lead в SEO.Domains и SEO експерт с фокус върху домейни с история и PBN мрежи. Христо е от хората, които взимат трудни решения в реално време - в кои случаи PBN е лост за клиентска кампания и кога е бомба със закъснител, ако се ползва небрежно.

Маргарита Арсова (Margarita Arsova)

Product Marketing в Juma. Маргарита стои зад комуникацията на Juma - AI платформа, която помага на маркетинг и съдържание екипи да работят последователно и контролирано с изкуствен интелект. На сцената носи перспективата на човек, който всеки ден наблюдава отблизо как реални екипи внедряват AI в работния си процес.

Трифон Боюклийски (Trifon Boyukliyski)

Основател на Page Rules LTD, с над 15 години опит в performance SEO за регулирани пазари. Трифон е ръководил SEO стратегии за над 50 компании в iGaming индустрията и следи метрики, различни от класическите класирания. Посланието му е директно: SEO, изградено на доверие и прозрачност, винаги надживява SEO, изградено на трендове и преки пътища.

Михал Роквергер (Michał Rochwerger)

Основател на Trust Luna. Над 20 години опит в SEO, фокусиран върху международно линк изграждане за големи брандове в множество европейски пазари; съорганизатор на конферентната поредица Projekt SEO. Носи перспективата на човек, който е строил link building операции в огромен мащаб.

Олеся Коробка (Olesia Korobka)

SEO консултант и основател на Fajela, базирана в Киев. Олеся идва от сферата на медия рекламата, което ѝ дава прагматичен поглед към дигиталния маркетинг, и се специализира в техническо SEO и оптимизация за Google Knowledge Graph.

Тери Кайл (Terry Kyle)

Съосновател и съизпълнителен директор на WPX.net. Тери говори от позицията на човек, който управлява инфраструктура за хиляди SEO-фокусирани сайтове. Темата на конференцията за него не е абстрактна теория, а всекидневие.

Алекс Ивановски (Aleks Ivanovski)

Съосновател и изпълнителен директор на Web Asset Builders. 15 години в SEO с фокус върху e-commerce; агенцията му е генерирала над $17M приходи за клиенти. Говори на конференции като SEOday и Advanced SEO Tips за това как да превърнеш органичния трафик в реални продажби в силно конкурентната e-commerce среда, а не просто в добри отчети за трафик.

Робърт Нехцял (Robert Niechciał)

Съосновател на SensAI Academy. Робърт Нецхял е сред малкото, които говорят за AI в SEO не като "хайп", а като оркестрация - как да пуснеш "рояк" от AI агенти да върши реална работа по съдържание и стратегия, без да загубиш контрол или качество.

Алън Кладкс (Alan Cladx)



Основател и изпълнителен директор на SOS Réputation. Алън е френски предприемач и експерт по онлайн репутация и техническо SEO, познат с изявите си на конференции като TuniSEO. Работи по темата как бизнесите управляват - или не успяват да управляват - репутацията си в интернет, включително и в новата ера на анализ на съдържание от LLM модели.

За SEO.Domains

SEO.Domains е компания, специализирана в откриването, придобиването и монетизацията на изтекли домейни с SEO история за нуждите на SEO специалисти, агенции и инвеститори. Компанията предлага инструменти и услуги, които помагат на клиентите си да изграждат дигитални активи с реална SEO стойност.

SEO.Domains е представящ партньор на събитието. Компанията управлява над 220 000 домейна и е обслужила над 6 400 клиенти от 120 държави.

Билети и допълнителна информация за програмата, лекторите и настаняването са достъпни на официалния сайт на събитието: https://seodomainsmasterysummit.com.

До 30 август SEO.Domains дава възможност на трима участници да спечелят билет за конференцията, като отправят свой SEO въпрос под официалната публикация на събитието. Най-добрите три въпроса ще бъдат избрани от жури и ще получат билети за SEO.Domains Mastery Summit. Вижте как да се включите на: seo.domains/blog/seo-domains-mastery-summit-2026-sofia.