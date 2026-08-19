Изненада: Барселона взима неочакван вратар в рядко срещан ход

Барселона може да направи любопитен ход на трансферния пазар, след като хърватският национален вратар Доминик Ливакович е попаднал в полезрението на каталунския гранд. Макар на този етап да няма отправена оферта или започнали официални преговори, идеята на "Камп Ноу" е доста нестандартна – 31-годишният страж да бъде привлечен, а след това да бъде изпратен под наем за един сезон, преди да се върне в Барселона.

Барселона взима 31-годишния Ливакович и го праща веднага под наем?

Причината за подобен ход е свързана с бъдещето на вратарския пост. След изтичането на договора на ветерана Войчех Шченсни каталунците виждат Ливакович като потенциален втори избор зад Жоан Гарсия. Така клубът би могъл предварително да си осигури опитен вратар, без да го натоварва веднага с основна роля.

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В момента Ливакович е собственост на Фенербахче, но не попада в плановете на турския клуб и му се търси нов отбор. Именно това може да улесни евентуална сделка. Хърватинът прекара миналия сезон под наем в Динамо Загреб, където се завърна след престоя си във Фенербахче. Ако Барселона реализира подобен ход, това би било по-скоро инвестиция в сигурност и дълбочина на вратарската позиция през следващия сезон.

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