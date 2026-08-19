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Когато се окажеш победител: Допамин за сряда

19 август 2026, 22:30 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Когато се окажеш победител: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Когато уж си в по-лоша позиция, но успееш да сграбчиш точния момент:

Бум, бум! Хайде, падай! Допамин за понеделник

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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