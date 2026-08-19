Когато се окажеш победител: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Когато уж си в по-лоша позиция, но успееш да сграбчиш точния момент:
Бум, бум! Хайде, падай! Допамин за понеделник
The main character failed, but the background dog understood the assignment. 🐕🍞 pic.twitter.com/YS8lUwdaME— AnimalsNature🇺🇸🇺🇸 (@Aniku8555) August 16, 2026
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