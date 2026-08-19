Пациентите вече могат да видят похарчените пари за тяхното лечение в реално време

Пациентите вече ще могат да виждат в реално време парите, похарчени за тяхното лечение. С новата функционалност на мобилното приложение Е-здраве, чрез което всеки може да следи електронното си здравно досие, това ще бъде възможно след около 15 дни. За да улеснят пациентите, здравното министерство и Националната здравноосигурителна каса продължават с разкриването на временни пунктове за сдвояване. Приложението може да бъде активирано и с електронен подпис.

По-малко от 3 минути са достатъчни да активирате вашето електронно здравно досие. Ако пациент установи нещо нередно, може да подаде жалба или сигнал по всяко време към Здравната каса.

"Това приложение всеки един пациент може да следи какво се случва с неговото електронно здравно досие, какви прегледи са му извършени от личен лекар, какви медико-диагностични изследвания са му извършени, може да види резултати от тези изследвания, дали е бил хоспитализиран или в болничния престой какво му е било отчетено. Това е нещо, което всеки един пациент в реално време вижда, в момента, в който сдвои своето устройство и активира електронното си здравно досие", каза пред БНТ Георги Белчев, и.д. директор на РЗОК – София.

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По данни на здравната каса от началото на кампанията до сега сдвоените устройства в цялата страна са над 12 700. Само в София те са над 1400. А разкриването на пунктове за активиране на приложението ще продължи.

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