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Руски самолет прелетя през цялото българско въздушно пространство (СНИМКИ)

19 август 2026, 22:37 часа 1078 прочитания 0 коментара
Снимка: Посолство на Русия в Сърбия
Руски самолет прелетя през цялото българско въздушно пространство (СНИМКИ)

Руски самолет е навлязъл в България откъм Черно море и се e отправил в посока запад. От МВнР съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Тя е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.

Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред.

От Министерство на транспорта също съобщиха, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат още властите.

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Става дума за самолет „Илюшин Ил-76“. Той е кацнал в 20:20 ч. местно време на летище „Константин Велики“ в Ниш, съобщи сръбската медия. От МВнР потвърдиха, че самолетът ИЛ-76 е преминал през българското въздушно пространство в интервала 20:14 ч. до 21:05 ч. и е кацнал на летището в Ниш.

Самолетът е оборудван със специално разработено за Ил-76 устройство за гасене на пожари, което може да излива до 42 тона вода върху най-интензивните огнища, покривайки площ с размери до 700 на 65 метра. Поради това пригоденият за гасене на горящи масиви самолет е известен като "пожарен бомбардировач".

Към момента обратният полетен план все още не е получен.

"В момент, когато горските пожари в Република Сърбия продължават да се разрастват в близост до българската граница и застрашават трансграничните райони, международното сътрудничество за овладяване на бедствието придобива особено значение", пишат от Министерството на външните работи.

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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

Борт МЧС России Ил‑76 направлен в Республику Сербию для тушения природных пожаров

👉 https://t.co/Yp6asPf2d4 pic.twitter.com/MmO3T6zPlQ

— Посольство России в Сербии (@AmbasadaRusije) August 19, 2026

 

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Въздушно пространство прелитане руски самолети руски самолет
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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