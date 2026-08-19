Нова пречка за ЦСКА в Крит преди мача с ОФИ

Носителят на Купата на България ЦСКА ще се сблъска с още едно предизвикателство в Крит, което на пръв поглед може да изглежда маловажно, но да окаже влияние върху двубоя с ОФИ. "Червените" вече са наясно с условията, при които ще трябва да играят на стадион "Панкритио", а те далеч не изглеждат идеални. Според информация на dsport.bg има детайл, който прави впечатление още преди първия съдийски сигнал.

Лоша тревна настилка на стадион "Панкритио"

Става въпрос за състоянието на терена на "Панкритио". Тревното покритие е далеч от оптималното, като по него ясно се забелязват множество петна. Освен това тревата създава впечатление, че не е окосена особено прецизно.

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Една от причините за състоянието на игрището могат да бъдат специфичните атмосферни условия на остров Крит. Високите температури, комбинирани с високата влажност, сериозно усложняват поддръжката на тревното покритие. Допълнителен фактор е и местоположението на стадиона, който се намира непосредствено до брега на Егейско море.

Така ЦСКА ще трябва да се адаптира не само към стила на ОФИ и атмосферата на стадиона, но и към самите условия за игра. Двубоят ОФИ Крит – ЦСКА е в четвъртък, 20 август, от 21:00 часа, като ще можете да го проследите НА ЖИВО в Sportlive.bg и Actualno.com.

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