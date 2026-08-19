Войната в Украйна:

Нова пречка за ЦСКА в Крит преди мача с ОФИ

19 август 2026, 22:43 часа 723 прочитания 0 коментара

Носителят на Купата на България ЦСКА ще се сблъска с още едно предизвикателство в Крит, което на пръв поглед може да изглежда маловажно, но да окаже влияние върху двубоя с ОФИ. "Червените" вече са наясно с условията, при които ще трябва да играят на стадион "Панкритио", а те далеч не изглеждат идеални. Според информация на dsport.bg има детайл, който прави впечатление още преди първия съдийски сигнал.

Лоша тревна настилка на стадион "Панкритио"

Става въпрос за състоянието на терена на "Панкритио". Тревното покритие е далеч от оптималното, като по него ясно се забелязват множество петна. Освен това тревата създава впечатление, че не е окосена особено прецизно.

Още: Христо Янев свали напрежението от ЦСКА преди решаващата битка срещу ОФИ

Стефано Сенси

Една от причините за състоянието на игрището могат да бъдат специфичните атмосферни условия на остров Крит. Високите температури, комбинирани с високата влажност, сериозно усложняват поддръжката на тревното покритие. Допълнителен фактор е и местоположението на стадиона, който се намира непосредствено до брега на Егейско море.

Така ЦСКА ще трябва да се адаптира не само към стила на ОФИ и атмосферата на стадиона, но и към самите условия за игра. Двубоят ОФИ Крит – ЦСКА е в четвъртък, 20 август, от 21:00 часа, като ще можете да го проследите НА ЖИВО в Sportlive.bg и Actualno.com.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Защитник на ОФИ: Спечелването на Суперкупата ни дава увереност за мачовете с ЦСКА!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес