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Защитник на ОФИ: Спечелването на Суперкупата ни дава увереност за мачовете с ЦСКА!

19 август 2026, 17:26 часа 392 прочитания 0 коментара

Централният защитник на ОФИ Крит Константинос Костулас заяви, че спечелването на Суперкупата на Гърция ще даде импулс в редиците на тима за предстоящите мачове срещу ЦСКА в плейофа на Лига Европа. ОФИ спечели Суперкупата след победа с дузпи срещу шампиона АЕК миналата седмица. Първата среща с ЦСКА е утре в Ираклион от 21:00 часа.

„С нетърпение очакваме двубоя с ЦСКА“

„Много сме щастливи от спечелването на Суперкупата, това ни дава увереност за следващите мачове. Много сме фокусирани, имаме този ентусиазъм, който мисля, че ще ни е от полза и утре ще дадем всичко от себе си“.

ЦСКА Ботев Враца Исак Соле

„Клубът не е свикнал да печели титли, но от разговорите между нас и треньора става ясно, че трябва да останем фокусирани върху следващата си цел, така че победата не ни навреди, а само ни донесе полза. Благодарим на хората, които са до нас, и се опитваме да им се отплатим във всеки мач и очакваме с нетърпение да ги видим на мача утре", каза Костулас на пресконференция преди мача с ЦСКА.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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