Най-важните новини за деня, 19 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 август 2026 г. (сряда)

ТРЪМП ГРАДИ НОВ ЗАПАД, БЕЗ ДА ОСЪЗНАВА: СЪЮЗЪТ НА САЩ С ЕВРОПА НЕ СЕ РАЗПАДА, А СЕ ПРОМЕНЯ ЗА НОВА ЕПОХА

Въпреки сериозната криза в отношенията между САЩ и техните съюзници при втория мандат на Доналд Тръмп, тезата, че американската система от съюзи е пред неизбежен разпад, е преувеличена, твърдят Кърт Кембъл и Ръш Доши в свой анализ за геополитическото списание Foreign Affairs. Авторите смятат, че НАТО и по-широката мрежа от партньорства ще оцелеят, но вероятно ще трябва да бъдат преформатирани за нова епоха, вместо просто да се върнат към отношенията преди Тръмп.

"ЕВРОВИЗИЯ" ЩЕ ПРЕВЪРНЕ ЧЕРНОМОРИЕТО В СВЕТОВНА СЦЕНА: МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА ОБЯВИ КАК ЩЕ ПОМОГНЕ ДЪРЖАВАТА

"Евровизия" ще ни даде шанс да превърнем Черноморието в световна сцена. Бургас ще се справи великолепно и държавата ще помогне. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред БНТ. Целта е да бъде показана България в най-добрия ѝ вид, увери министърът.

ОБЕЩАЛ ЛИ Е НЕЩО РАДЕВ НА КРЕМЪЛ? АНАЛИЗАТОРИ РАЗКОДИРАТ ИЗКАЗВАНЕТО НА СЕРГЕЙ ЛАВРОВ КЪМ ВЛАСТТА

Този сигнал ме кара да мисля, че явно Румен Радев е обещал нещо на Кремъл. Това мнение изрази политологът Любомир Стефанов в ефира на Нова телевизия относно изказването на руския външен министър Сергей Лавров, че познава добре Радев. "За Русия България е просто една пионка, която се мърда. Това е поредният вход на Русия, за да видят реакциите тук", добави той.

ГЛУПОСТТА НА ТРЪМП ПОМАГА НА ПУТИН ДА ВОЮВА В УКРАЙНА ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заради подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран, започнала на 28 февруари, 2026 година, с успешния въздушен удар, убил атоялах Али Хаменей, икономиката на Путинова Русия би могла да издържи без нови големи трудости поне до следващата пролет или дори година. Това казва източник от европейските разузнавателни служби пред Fox News.

ИРАН ЩЕ АТАКУВА ВОЕННИ ЦЕЛИ В ЕВРОПА, АКО ТРЪМП ЕСКАЛИРА ВОЙНАТА: FT

Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната. Това съобщава FT, позовавайки се на източници, близки до иранското правителство. Иран е готов да вдигне залозите като удари обекти на територията на Европа, твърдят източниците. Те дават пример, че миналия месец иранската армия е обмисляла атаки по американски съоръжения в страни от Югоизточна Европа, като България, която позволи на американски самолети-танкери да използват авиобазата Безмер, пише изданието.

БЪЛГАРИЯ Е ВЗЕЛА МЕРКИ ЗА ПО-ВИСОКО НИВО НА ЗАПЛАХА: ДЕМЕРДЖИЕВ ЗА БЕЗМЕР И ЗАПЛАХАТА ОТ ИРАН (ВИДЕО)

По отношение на базата с Безмер, координирано с Министерство на отбраната сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев след материал на Financial Times,според който Иран обмисля удари срещу американски военни съоръжения в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира войната.

МИЛОТИНОВА Е ВПИСАЛА 29 ИМОТА, КОШЛУКОВ С АПАРТАМЕНТ В МАЯМИ И ИНТЕРЕСНИ ДАННИ ЗА СМЕТКА В ДОЛАРИ

Цели 29 имота лична собственост или споделена със съпруга ѝ Димитър – това се набива очи в имуществената декларация на новия генерален директор на БНТ Милена Милотинова. От тях 14 са апартаменти, като 3 са с паркомясто – всичките в София, само един е в Равда. Но 13 от имотите – апартаменти и гаражи, са обезщетение срещу предоставен парцел от 7 декара, а 1 гараж е също обезщетение срещу застрояване на парцел, деклариран през 2001 година. Иначе всичките тези апартаменти и гаражи, придобити като обезщетение, са лична собственост на Милотинова и тя ги има от 2005 година насам.

РУСИЯ РАЗРАБОТВА АЛТЕРНАТИВА НА STARLINK: УКРАЙНА НАНЕСЕ УДАР В СЪРЦЕТО НА "РОСКОСМОС"

Миналата седмица украински управляеми ракети за първи път удариха обект на компания, собственост на "Роскосмос". На 15 август украинците поразиха ракетно-космическият център "Прогрес" в Самарска област, който отговаря за изграждането и поддръжката на ракети-носители "Союз". С тези ракети се изстрелват в Космоса руските сателити "Рассвет", с които Русия се опитва да изгради аналог на Starlink. Украинското военно разузнаване наскоро предупреди, че Русия бързо развива програмата си "Рассвет" и очевидно никак не е случайно, че сега украинските сили се прицелват в тези предприятия: Край с руския Starlink и всички космически програми? Фаталният украински удар с "Фламинго"

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ВЪРХУ МЛАДИТЕ? ГОВОРИ ЕЛИЦА ВИДЕНОВА (ВИДЕО)

Комплексна е отговорността. В никакъв случай не бих посочвала този и този. Всички сме виновни, че допуснахме това нещо, че го подценихме и че не бяхме достатъчно твърди.

100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ НА РУМЕН РАДЕВ - РАВНОСМЕТКА И БЪДЕЩЕТО: ДИСЕКЦИЯ С ПЕТЪР ВИТАНОВ В СТУДИО ACTUALNO

В жегата на лятото на 2026 година и докато разберем, изтекоха 100 дни от управлението на "Прогресивна България" (ПБ), която спечели невиждано в най-новата ни история парламентарно мнозинство - 131 депутати. Психологическата граница на управлението е премината - каква е равносметката на свършеното от 52-рото Народно събрание и правителството на Румен Радев, както и какво предстои поговорихме надълго и нашироко в Студио Actualno е Петър Витанов, председателя на парламентарната група на "Прогресивна България". С него разговаряхме в широк спектър от теми – борба с корупцията, съдебна реформа, държавен бюджет, спорни и безспорни законодателни предложения и политиката на България навън през призмата на войната в Украйна.

ДИРЕКТОРИТЕ НА БОЛНИЦИ: ЗНАКОВА ФИГУРА ОТПАДНА ОТ "КЛУБА НА МИЛИОНЕРИТЕ", ДРУГИ ТРУПАТ ОЩЕ БОГАТСТВО С БЯСНА СКОРОСТ

Изпълнителният директор на най-голямата акушеро-гинекологична болница у нас "Майчин дом" (София) проф. Иван Костов тази година отстъпва позицията си от класацията на "началниците милионери" на лечебни заведения. Това става ясно от подадената от него имуществена декларация, касаеща 2025 г., публикувана от Сметната палата. По традиция - тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

БОРИСОВ НА СЪД В БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ БОЖКОВ И "МАГНИТСКИ"? ПРОГНОЗА ОТ ДЕПУТАТ НОМЕР ЕДНО НА РУМЕН РАДЕВ (ВИДЕО)

Възможно ли е бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов да се сблъска с правосъдието в България заради правосъдието в САЩ по линията "Магнитски"? Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на управляващата България формация на Румен Радев "Прогресивна България" (ПБ), взе отношение по темата в Студио Actualno. Той говори в контекста на по-широката тема борба с корупцията в управленската програма на формацията на Румен Радев и предвид развитието на заведеното от Васил Божков дело в САЩ да му бъдат свалени санкциите по закона "Магнитски".