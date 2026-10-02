Никола Цолов ще може да се сравни с най-бързите пилоти на планетата още тази година във Формула 1

Българският пилот Никола Цолов вече разполага с лиценз, който му позволява да участва в първа свободна тренировка във Формула 1. Очаква се той да получи шанс да кара актуален болид от настоящия сезон още тази година, като вариантите пред него са различни. Сред по-възможните сценарии е финалното състезание в Абу Даби, както и състезанието в Мексико. А там Цолов ще има шанс да се сравни с най-бързите пилоти на планетата.

Никола Цолов има лиценз за свободна тренировка във Формула 1

"Никола вече има лиценз, който му позволява да участва в първа свободна тренировка. За мен ще е много интересно в кое състезание до края на годината той ще бъде избран да пилотира актуален болид в свободна тренировка. Преди спекулирах, че ще е на Монца, но Монца мина. Защо не на финалното състезание в Абу Даби, или пък по-рано в Мексико. Възможностите са много", каза Таня Пенева в интервю за Actualno.com.

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Ако Никола участва в свободна тренировка във Формула 1 през тази година, той ще може да сравни времената си със суперзвезди като Макс Верстапен, Люис Хамилтън, Фернандо Алонсо, Ландо Норис, а и настоящият доминант в спорта Кими Антонели. Все още не е ясно какво ще се случи с Цолов след края на сезона във Формула 2, но е напълно реален сценарият той да бъде избран за титулярен пилот в един от двата отбора, които все още не са обявили състезателите си за 2027 година.

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