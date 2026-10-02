Рекорден брой млади музиканти ще участват в петото издание на Националния конкурс Cantus Firmus

На 3 октомври се открива петото издание на Националния конкурс за млади инструменталисти "Cantus Firmus", в което тази година ще се включат рекорден брой изпълнители. 70 млади музиканти до 25-годишна възраст от различни градове и учебни заведения на страната се регистрираха за участие в конкурса, което показва най-големия интерес към събитието в сравнение с всички досегашни издания.

Кандидатите ще се състезават в 4 категории – пиано, струнни инструменти, духови инструменти и камерни състави. Конкурсът има уникален формат: първият тур се провежда чрез видеозаписи на всички участници, като екипът на Cantus Firmus ще започне прослушванията от София (3 октомври) и ще посети последователно Пловдив (4 октомври), Бургас (5 октомври), Русе (6 октомври) и Варна (10 октомври). На 11 октомври отново в София ще бъдат записани и участници от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Всички изпълнения на младите таланти ще бъдат публикувани в YouTube и оценени от журито дистанционно.

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До втория тур ще бъдат допуснати най-добрите кандидати, които ще се представят на живо пред журито и публика на 6 и 7 ноември в Галерия "УниАрт" на Нов български университет в София. По традиция най-оспорваната конкуренция ще бъде във втора възрастова група (13–17 г.), където са записани най-много кандидати. Конкурсът се реализира в рамките на 26-ия Европейски музикален фестивал с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община – Календар на културните събития за 2026 г. Партньори в организацията са Департамент "Музика" на Нов български университет, НМА "Проф. Панчо Владигеров", всички средни музикални училища в България, както и радио "Класик А".

Компетентното жури на петото издание се оглавява от именития пианист проф. Людмил Ангелов. Популярен на петте континента, той е признат като един от големите съвременни интерпретатори на музиката на Шопен. Концертирал е в едни от най-престижните зали в света – Берлинската филхармония, "Музикферайн" във Виена, "Концертгебау" в Амстердам, "Ла Скала" в Милано, "Линкълн Център" в Ню Йорк, BOZAR в Брюксел, KKL в Люцерн, залите на Московската консерватория и KBS в Сеул и много други.

Останалите членове на журито са:

проф. д-р Григор Паликаров – диригент, пианист и композитор, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров", главен диригент на Държавна опера – Пловдив, дългогодишен гост-диригент на Оркестър Cantus Firmus, артист със забележителна концертна и оперна практика у нас и в чужбина.

Йоанна Каменарска – изявена цигуларка с активна международна кариера като солист и камерен изпълнител, първата жена-концертмайстор в историята на Хамбургския филхармоничен оркестър, работи интензивно с Камерата Хамбург.

проф. д-р Атанас Кръстев – един от най-изявените български виолончелисти, преподавател в НМА "Проф. Панчо Владигеров", лауреат на редица международни конкурси и артист с активна концертна дейност в България и чужбина. Той е директор на фестивала и академията за виолончело "Cellissimo" и редовен участник в международни музикални форуми.

проф. Георги Спасов – дългогодишен първи флейтист на Софийската филхармония и професор по флейта в НМА "Проф. Панчо Владигеров". Специализирал в Залцбург и Париж. Лауреат е на престижни отличия, включително "Златна лира" на СБМТД. Негови записи са част от "Златния фонд" на БНР и БНТ.

проф. Владислав Григоров – изтъкнат български валдхорнист и педагог, ученик на проф. Кирил-Карел Стари – основоположник на българската школа по валдхорна. Григоров развива забележителна изпълнителска кариера и повече от 40 години е водач на валдхорните в Симфоничния оркестър на БНР.

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Освен паричните награди, всички участници в конкурса имат шанса да спечелят и няколко други специални отличия, които са особено важни за развитието на младите музиканти: Голямата награда на конкурса - концерт с Оркестър Cantus Firmus в програмата на "Европейски музикален фестивал", концертни изяви през следващия сезон на Симфоничен оркестър - гр. Пазарджик и Симфониета – Враца, участие в майсторски класове. Осигурени са и девет едногодишни стипендии от Министерството на културата по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2026–2027 г. Сред специалните призове са също две награди за изпълнители на медни духови инструменти на името на проф. Карел Стари и едногодишна стипендия на името на акад. Емил Янев и проф. Лилия Гюлева. Специалната награда на радио Класик А, която се връчва ежегодно, ще бъде определена по традиция чрез вота на публиката след публикуване на записите от втория тур на конкурса.

Заключителният концерт на конкурса ще се състои на 8 ноември 2026 г. от 11:30 ч. в Камерна зала "България" в София.

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Конкурсът Cantus Firmus е създаден през 2021 г. с мисията да подкрепя младите български музиканти, да представя техните постижения пред широка публика и да създава възможности за професионалното им развитие. В досегашните четири национални издания на конкурса са участвали редица ярки дарования като Лора Маркова, Ивайло Василев, Дарин Ламбрев, Наума Найман и др., които вече се утвърдиха на българската и международната сцена. През 2025 г.беше проведен и първият Международен конкурс за цигулари Cantus Firmus.