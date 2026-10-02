Дизел "на корем": Г-7 с нови мерки, за да укроти цената на горивата (ВИДЕО)

Страните от Г-7 се споразумяха да освободят до 100 милиона барела дизел и суров петрол от резервите си в рамките на 4 месеца, за да помогнат за ограничаване на покачващите се цени на горивата. Ще има сериозно "наводняване" на пазара с дизел през първите 20 дни от посочения период. Споразумението беше потвърдено от френския президент Еманюел Макрон и американския му колега Доналд Тръмп. Именно Тръмп притисна Франция и Германия да освободят резерви от дизел в опит да укроти рекордните цени само месец преди изборите в САЩ за Конгреса - ОЩЕ: Заради дизела: Тръмп изнудва Германия и Франция - заплахата е да предизвика криза с петрол и газ

Европа се съгласи, процесът почва веднага, оповести Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Trump:



Europe has just agreed to release a massive amount of their heavily stocked Diesel Oil.



The process will begin immediately. pic.twitter.com/P4oAo1UoLn — Clash Report (@clashreport) October 2, 2026

Макрон каза, че в рамките на Г-7 е договорено да няма ограничения или забрани за износ на горива. "Ще има координация, сътрудничество и никаква забрана за износ на каквато и да е категория продукти (бел. ред. - именно от САЩ идваха новини, че Тръмп мисли за забрана на износа на дизел). Това е много важно и защото днес на пазара имаше слухове, които тласкаха цените нагоре", уточни той. Това е знак за единството на Г-7 - надявам се да свали цените, добави Макрон.

French President Macron:



We agreed that there would be no export restrictions or export bans between G7 members.



There will be coordination, cooperation and no export ban on any category of product whatsoever.



This is also very important because there were rumors in the market… pic.twitter.com/nBJ5kkURbU — Clash Report (@clashreport) October 2, 2026

Френският президент каза и, че количеството петрол, което минава през Ормузкия проток, расте. "Числата се подобряват", бяха думите му - над 75% от това, което се изнасяше преди Тръмп да подпали войната с Иран вече минава през пролива и пристанище Янбу в Саудитска Арабия, твърди Макрон, обаче призна, че имало "проблем" с цените за транспорт и Г-7 ще работи да го реши.

French President Macron:



The figures for barrels leaving today have improved in recent days, and between Hormuz and the Yanbu route into the Red Sea, we now have a little more than three-quarters of the volumes that existed before the war being exported today.



Things are… pic.twitter.com/UqTNqXlFlY — Clash Report (@clashreport) October 2, 2026

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