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Дизел "на корем": Г-7 с нови мерки, за да укроти цената на горивата (ВИДЕО)

02 октомври 2026, 18:07 часа 455 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Дизел "на корем": Г-7 с нови мерки, за да укроти цената на горивата (ВИДЕО)

Страните от Г-7 се споразумяха да освободят до 100 милиона барела дизел и суров петрол от резервите си в рамките на 4 месеца, за да помогнат за ограничаване на покачващите се цени на горивата. Ще има сериозно "наводняване" на пазара с дизел през първите 20 дни от посочения период. Споразумението беше потвърдено от френския президент Еманюел Макрон и американския му колега Доналд Тръмп. Именно Тръмп притисна Франция и Германия да освободят резерви от дизел в опит да укроти рекордните цени само месец преди изборите в САЩ за Конгреса - ОЩЕ: Заради дизела: Тръмп изнудва Германия и Франция - заплахата е да предизвика криза с петрол и газ

Европа се съгласи, процесът почва веднага, оповести Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Макрон каза, че в рамките на Г-7 е договорено да няма ограничения или забрани за износ на горива. "Ще има координация, сътрудничество и никаква забрана за износ на каквато и да е категория продукти (бел. ред. - именно от САЩ идваха новини, че Тръмп мисли за забрана на износа на дизел). Това е много важно и защото днес на пазара имаше слухове, които тласкаха цените нагоре", уточни той. Това е знак за единството на Г-7 - надявам се да свали цените, добави Макрон.

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Френският президент каза и, че количеството петрол, което минава през Ормузкия проток, расте. "Числата се подобряват", бяха думите му - над 75% от това, което се изнасяше преди Тръмп да подпали войната с Иран вече минава през пролива и пристанище Янбу в Саудитска Арабия, твърди Макрон, обаче призна, че имало "проблем" с цените за транспорт и Г-7 ще работи да го реши.

Още: Великобритания на спешни разговори с ЕС за освобождаване на резерви от гориво

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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