Йордан Иванов: Службите ни са напълно неспособни да противодействат на организирани руски атаки

Българските служби са напълно неспособни да противодействат на организирани руски атаки срещу българската държавност. Това заяви в „Лице в лице“по bTV депутатът от „Демократична България“ Йордан Иванов. Той определи като „втрещяваща“ оценката на бившия военен министър Красимир Каракачанов, че няма опасност от руски хибридни атаки.

„Те са насочени срещу българската държавност. И нашите служби са напълно неспособни да противодействат на тези организирани руски атаки, повтарям – срещу българската държавност. Доказано сме неспособни да противодействаме. И това го пише в американски доклад“, каза Иванов.

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По думите му обещаната от премиера Радев дълбока реформа в службите трябва да бъде последвана от реални действия. „Изказването на Радев е висящо до момента, когато не видим същинската реформа. Докато не видим прочистването, докато не видим адекватното кадрово обезпечаване. Защото може да напишем всякакви закони, но една институция се изпълва със смисъл от хората, които са вътре“, заяви Иванов.

Според Иванов настоящият Висш съдебен съвет е просрочил мандата си и „си отива“. Той определи кадровото обезпечаване като ключово за съдебната реформа. „Законовата рамка може да бъде перфектна, но няма ли човек, който да изпълни с мисъл, няма ли човек, който да управлява адекватно, де факто се обезсмисля. Една институция е толкова стойностна, колкото са стойностни хората вътре в нея“, каза той.

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Иванов подчерта, че „Демократична България“ е изпълнила обещанието си към избирателите и е предложила трима кандидати. Той определи избора на нов ВСС като „същинската стъпка“ към върховенството на закона.

Иванов обясни подкрепата си за Андрей Гюров с това, че го определя като технократ, западно ориентиран човек и „истински държавник“. По думите му инициативният комитет зад Гюров дава възможност той да привлече и хора извън партийните ядра на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

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„Той събира хора около посока – около демократичната, западна посока на България. Хората, които се чувстват европейци, хората, които се чувстват свободни, могат да гласуват за Андрей Гюров“, заяви той.

Иванов определи президентския вот като състезание между „миналото в лицето на Йотова и бъдещето в лицето на Андрей Гюров“. „Виждам огромна възможност Андрей Гюров и неговият екип да се обърнат именно към всички хора, които искат да живеем в богата и европейска България“, заяви той.

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