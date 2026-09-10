Нов главен прокурор ще има до пролетта: Прогноза на правосъдния министър

Нов главен прокурор до пролетта - прогнозира министърът на правосъдието пред обществената телевизия. Николай Найденов уточни, че за да се случи това, бъдещият нов Висш съдебен съвет трябва да заработи незабавно след като бъде съставен. 22 номинации има за членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Народното събрание има право да избере 11 кадровици от общо 22-ма. За избор на член са необходими 160 гласа.

Четири формации са предложили кандидатури за новия състав на Висшия съдебен съвет. С най-много са „Прогресивна България“ – 11. Някои от тях са съдията от Софийския апелативен съд Стефан Милев, пловдивският съдия Иван Калибацев и Михаил Малчев от Софийския градски съд. „Продължаваме промяната“ правят 7 номинации. Сред имената са тези на бившия служебен правосъден министър Андрей Янкулов и колегата му от кабинета „Гюров“, който оглавяваше МВР – Емил Дечев.

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ПП са номинирали и друг бивш МВР министър – Веселин Вучков. „Демократична България“ също предлагат Янкулов и Дечев, плюс Таня Радуловска, която беше служебен заместник-министър на правосъдието.

„Възраждане“ издигат дългогодишния си депутат Цвета Рангелова. В парламента „Демократична България“ мотивираха предложенията си. „Нашата цел е накрая да бъдат избрани 11 човека, които са най-подходящите, най-независимите във ВСС“, казва Божидар Божанов, съпредседател на „Демократична България“.

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„Продължаваме промяната“ вече са били потърсени за подкрепа от „Прогресивна България“, които днес запазиха мълчание. „След като си напишем домашното, ще излезем с ясна позиция“, казва Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“.

От Видин за подкрепа заговори и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. „„Прогресивна България“ нямало да търсят ГЕРБ… Ама ако искате, ни търсете, ние въобще не ви се натискаме“, коментира Бойко Борисов, председател на ГЕРБ.

Настоящият състав на Висшия съдебен съвет работи с изтекъл мандат вече почти 4 години. Очаква се парламентът да гласува номинациите си през ноември.

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