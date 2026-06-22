И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Близо седмица след приемането на резолюцията на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония към Европейския саъюз - пълният текст на доклада вече е публично достъпен и в него има интересни моменти, които заслужават обществено внимание. Европейският парламент със своята резолюция отбеляза със съжаление липсата на напредък на югозападната ни съседка, напомни й, че не са осъществени ключови реформи и че не са вписани българите в македонската конституция, което е част от европейската преговорна рамка.

Какво още: Историческата комисия с България да заработи час по-скоро

Европейският парламент настоятелно призовава да се възобнови работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси на България и Северна Македония и страните да изпълняват работата си добросъвестно, като по този начин сближат обществата.

Европарламентът е силно загрижен, че най-скорошната сесия на Съвместната междуправителствена комисия, създадена съгласно член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, се е състояла на 17 юли 2022 г. и че оттогава не е провеждана нова сесия.

Брюксел иска комисията да постигне ясни и осезаеми резултати.

Тълкуването на историята и фалшфицирането на български надписи

Европейският парламент подчертава, че текстовете следва да отразяват тълкуването на исторически факти и данни от общата история на двата народа въз основа на обективни, автентични и основани на доказателства исторически източници и документи, научна интерпретация и исторически събития, както е предвидено във втория протокол към Договора с България

Същевременно Европейският парламент осъжда всички опити за замяна на исторически паметници или артефакти, включително унищожаването на автентично културно наследство и изразява съжаление относно унищожаването и фалшифицирането на български надписи. ОЩЕ: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията

Трябва да бъдат отворени архивите на УДБА и КОС

Европейският парламент припомня необходимостта от отваряне на архивите на югославските тайни служби (УДБА и КОС), съхранявани както в Северна Македония, така и в Сърбия; подчертава необходимостта от отваряне на тези архиви в целия регион за справяне с тоталитарното минало по прозрачен начин с цел укрепване на демокрацията, отчетността и институциите в Западните Балкани;

И Европа им каза за "Сръбски свят"

В резолюцията се отбелязва със загриженост все по-силните връзки между Северна Македония и правителството на Сърбия, което следва нелиберална програма.

Европарламентът изразява загриженост относно популяризираните в региона послания, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите, включително т.нар. „Сръбски свят“.

Снимка: "Фейсбук" Иван Стоилковић/Северна Македония чества сръбски национален празник

Европейският парламент отбелязва със същата загриженост съобщенията за руски усилия за оказване на влияние в Северна Македония;

Брюксел призовава ЕС да подкрепи Северна Македония в укрепването на устойчивостта срещу външно влияние, което се осъществява чрез религиозни мрежи.

В тази връзка Европейският парламент предупреждава за нарастващото китайско икономическо и политическо влияние в региона, по-специално чрез инфраструктурни проекти и отпускане на заеми. ОЩЕ: Мицкоски след доклада за Скопие: Мястото ни е на масата в Брюксел

Снимка: Министерство на междуобщностните въпроси, Републитка Северна Македония

Мълчание в Скопие

В Скопие няма нито дума за работата на съвместната историческа комисия и спазването на Договора с България, нито правителството признава за сръбското влияние и "Сръбски свят".

Дори тези въпроси не са отразени от македонските медии.

Нещо повече, след приемането на резолюцията на Европейския парламент Мицкоски заговори за "червени линии", оспори Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. и призова за регистрация на ОМО "Илинден". ОЩЕ: Мицкоски оспорва договора с България: Призовава за незабавна регистрация на ОМО "Илинден"