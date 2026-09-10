След стихията: Водата в Струмяни отново е годна за пиене

Водата от водопроводната мрежа на село Плоски, община Сандански, вече е годна за питейно-битови цели. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция В Благоевград след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори при РЗИ – Благоевград, съвместно с представители на "УВЕКС" – Сандански.

Още: Почти една средна заплата: Ето колко ще получат пострадалите от наводненията в Струмяни

Изследванията са извършени по показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От РЗИ посочват, че са получени два последователни резултата, отговарящи на нормативните изисквания, поради което водата в село Плоски е обявена за годна за питейно-битови цели.

Още: Удължават бедственото положение в Струмяни: Трябват още доброволци

Междувременно РЗИ – Благоевград продължава да извършва учестен мониторинг на засегнатите населени места до отмяната на бедственото положение в селата Струмяни, Илинденци, Драката и Микрево. Извършени са и проверки в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Благоевград, както и във филиалите на Спешна помощ в Сандански и Кресна. Към момента няма данни за повишена заразна заболеваемост или увеличение на случаите на остри чревни инфекции и хранителни токсикоинфекции в община Струмяни.

Още: Ситуацията в Струмяни: Още без вода, влаковете вървят, но с 15 км/ч