България избра снимка от Хисаря, която ще бъде отпечатана като истинска пощенска картичка

Снимката на Южната крепостна порта в Хисаря, заснета от Диана Младенова от Перник, бе избрана за победител в първия сезон на националната кампания „Пощенска картичка от …“. Кадърът ще бъде отпечатан и разпространен от Bgtourism.bg като истинска пощенска картичка. Южната крепостна порта е едно от най-внушителните архитектурни свидетелства за величието на античния град Диоклецианополис, основан преди повече от 17 века. Днес Хисаря съчетава богатото си културно-историческо наследство с природното си изобилие от минерални извори, превръщайки се в един от най-предпочитаните СПА и балнео курорти у нас. Именно тази уникална комбинация от древност и съвременност прави града символ на непреходната красота и лечебната сила на България, пише Bgtourism.bg.

Финалният етап на инициативата, проведен във Facebook през последната седмица, събра 17 122 гласа. В рамките на летния туристически сезон Национална информационна агенция Bgtourism.bg, под егидата на Министерството на туризма, представи десет български дестинации – Чепеларе, Казанлък, Долене, Сандански, Бургас, Созопол, Варна, Албена, Тюленово и Русе. Кампанията имаше за цел да популяризира вътрешния туризъм и да покаже Родината през погледа на самите българи.

Снимка: bgtourism.bg

Онлайн картичките от дестинациите бяха придружени от специални послания на популярни личности, свързани с региона, както и от богато съдържание – снимки, полезна информация и видеоинтервюта. Кампанията успя да изгради мост между миналото, когато пътуванията се запечатваха на хартиени картички, и настоящето, в което социалните мрежи превръщат снимките в дигитални послания.

Близо 1000 фотографии бяха споделени в създадената специална фейсбук група. Професионално жури в състав Владислав Терзийски, Иван Шишиев и Десислава Кулелиева отличи призовите снимки, а до националния вот достигнаха 26 завладяващи кадъра. Гласуването приключи в 12:00 ч. на 21 септември, като всяка снимка се оказа достойна за финала.

Победител стана фотографията на Диана Младенова с над 1427 гласа. „Благодаря на Bgtourism.bg и на Министерството на туризма за организацията на този страхотен конкурс! За мен беше чест да участвам!

Благодаря на всички хора, които ми се довериха и гласуваха за мен!

България заслужава любовта на хората!

Всеки един участник беше достоен претендент за награда!

Всяко кътче от България е по своему красиво и несравнимо.

Нека благодарим на всички участници, които чрез своя поглед показаха красотата на нашата родина!

В едно ранно утро, когато небето беше щедро на цветове, направих тази вълшебна снимка от Хисаря. Крепостната стена придава неповторим чар на града. Ако се разходите в Хисаря, може да се насладите на спокойствие, слънце и шепота на миналото.

Занимавам се с фотография от шест години. Правя снимките си с много страст и любов. Обичам да търся красотата, да я показвам и да я споделям.

Обичайте България и я пазете! Нека съхраним културното наследство и красотата на родината за поколенията!“, сподели победителят в първия сезон на кампанията “Пощенска картичка от …” Диана Младенова.

На престижното второ място е снимката на Белоградчишките скали, направена от Васил Иванов (1126 гласа).

Снимка: Васил Иванов

На трета позиция е снимката „Прекрасните божури на Яйлата“ с нощното небе на Росица Димитрова (1060 гласа).

Снимка: Росица Димитрова

Още три творби на Диана Младенова намериха място сред призовата шестица, доказвайки нейното майсторство и чувствителност към красотата на българската природа и културно наследство. Всички финалисти може да разгледате ТУК.

Тримата призьори ще получат ваучери за полети с отстъпка и специални подаръци от националния превозвач България Еър – официален партньор на кампанията. Снимката победител ще бъде публикувана в новия брой на списание Destinations – ultimate guide for your holiday, разпространяващо се в търговската мрежа в цялата страна, като посланието на гърба на картичката ще бъде лично от министъра на туризма Мирослав Боршош. Авторите на снимките ще получат абонамент на списанието за 2026 година.

„Благодарим за огромния интерес, за професионализма и за любовта, с която всички участници запечатаха красотата на България – от малките кътчета до най-емблематичните дестинации, туристически забележителности и разнообразни видове туризъм. С тази инициатива доказахме, че Съединението прави силата, а когато сме заедно, България блести в най-красивата си светлина“, заяви организаторът на кампанията Руслан Йорданов, собственик на Bgtourism.bg.

Кампанията „Пощенска картичка от …“ още в първия си сезон се утвърди като една от най-позитивните, успешни и обединяващи инициативи на последните години, превръщайки любовта към Родината в послание, което ще пътува от България към целия свят.

Снимките, които достигнаха до финала, бяха гледани 300 000 пъти само през последната седмица. През лятото дестинациите, които се представяха ежеседмично, привлякоха огромно внимание от страна на сънародниците ни. Една от тях реализира в нашите онлайн канали близо 1 милион гледания.

Снимка: bgtourism.bg