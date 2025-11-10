От ЕК обясниха какво ще се случи с държавите, засегнати от санкциите срещу "Лукойл“

Европейската комисия (ЕК) е в контакт с държавите, които може да бъдат засегнати от отраженията, свързани със санкциите на САЩ срещу руската компания "Лукойл“. Това заяви днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Всички трансакции, свързани с евентуална продажба на „Лукойл", трябва да бъдат съобразени със задълженията на страните по американските санкции, уточни още говорителят на ЕК.

"Лукойл" не е санкциониран от ЕС

Той също така отбеляза, че "Лукойл“ не е в списъка на санкционираните от ЕС компании, заради войната в Украйна.

Още: "Лукойл" обяви форсмажор в най-важния си обект в чужбина

На въпрос за влиянието от решението на Вашингтон над доставките на горива за Европа говорителят посочи, че комисията следи въпроса много внимателно.

Досега не сме получили свидетелство за пряко отражение върху доставките, каза той. По неговите думи обаче, предстоят най-тежките седмици заради началото на отоплителния сезон.

Говорителят не пожела да коментира предоставените от САЩ отстъпки за Унгария, свързани със санкциите срещу "Лукойл“. Ще можем да кажем повече, когато решението бъде официализирано, допълни той.

Още: Росен Желязков загатна кой ще управлява "Лукойл" - няма да е компания

По неговите думи до края на годината може да се очаква приемане на решение за трайно прекратяване на вноса в ЕС на горива от Русия. Това лято предложихме ЕС да спре да внася руски петрол и газ до края на 2027 г., поясни говорителят.