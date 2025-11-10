Новак Джокович разкри кога смята да се оттегли от тениса

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович разкри кога смята да сложи край на знаменитата си кариера и да се оттегли от тениса. 38-годишният сърбин говори пред изданието „Punto de Break“ като сподели, че иска да приключи с професионалния спорт на Олимпийските игри в Лос Анджелис, които ще се проведат през лятото на 2028-ма.

Наскоро Джокович спечели своята титла номер 101 в кариерата, след като триумфира на турнира от сериите АТР 250 в Атина. След това обаче той разкри, че няма да вземе участие в предстоящите Финали на АТР в Торино, тъй като от известно време е измъчван от контузия, за която трябва да се погрижи.

Ноле иска да сложи край на кариерата си след Игрите в Ел Ей

„През целия си живот и кариера винаги съм имал план за няколко години напред - какво искам и как да го постигна. След като постигнах абсолютно всяка възможна цел, споменах Олимпийските игри през 2028 година, защото исках да играя още много години. Ако можех да завърша на Олимпийските игри под сръбския флаг, това би било чудесно“.

„Ще мога ли да го направя? Не знам. Има неща, които не мога да контролирам. Опитвам се да остана възможно най-здрав, както психически, така и физически, и да поддържам тази състезателна енергия“, обясни Новак Джокович.

