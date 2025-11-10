Преди и след стажантската програма във Vivacom

Когато Нена Петрова прекрачва прага на Vivacom, корпоративният свят изглежда голям, динамичен и малко плашещ. Днес, само няколко месеца по-късно, „преди“ и „след“ се разделят ясно: стажът в отдел „Учебен център“ ѝ дава посока, увереност и конкретни умения. Нена е студент в III курс в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Комуникационен мениджмънт“, и попада в среда, в която реалните задачи и сплотеният екип бързо превръщат любопитството ѝ в увереност.

„В началото не беше лесно, но научих значението на добрата организация и - най-вече - да не се страхувам да питам“, споделя тя. Точно тези малки смели въпроси, зададени навреме и към правилните хора, ѝ помагат да се адаптира и да работи ефективно в динамична среда. Умението да слуша, да планира и да търси обратна връзка се превръщат в нейна ежедневна практика, която я води напред.

Резултатът е показателен: веднага след стажа Нена получава предложение да остане в екипа - признание за труда и потенциала ѝ. А след три години тя се вижда отново в свят, в който комуникациите и обученията се срещат - с роли, които ѝ позволяват да съчетава креативност и организация и да продължи да учи всеки ден.

Лятната стажантската програма на Vivacom се проведе за 22-ри път. В нея се включиха 54 стажанти, които работиха по реални бизнес проекти и получиха подкрепата на ментори. Това беше от ключово значение за тяхната адаптация и развитие. Историята на Нена е само едно от доказателствата, че когато младите таланти получат сцена, те я превръщат в трамплин към следващото ниво.