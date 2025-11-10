Още над 1500 артикула посрещат клиентите в обновения Kaufland-Димитровград

Още по-богат асортимент, модерна атмосфера и бързо обслужване посрещат от днес клиентите на обновения магазин Kaufland в Димитровград. Над 1500 нови артикула обогатяват асортимента на хипермаркета, който вече наброява над 23 000 стоки от всички артикулни групи. Акцент са прясно изпечените продукти на място от модернизираната пекарна, където ежедневно се предлагат над 100 сладки и солени печива, хлябове и понички.

Търговската зона също е реорганизирана по най-актуалните международни стандарти, което я прави още по-интуитивна за клиентите. Допълнителна насочваща система организира магазинното пространство, улеснява ориентацията и прави пазаруването още по-комфортно и бързо. С 30% по-бързо става и пазаруването при преминаване през новите 8 каси на самообслужване.

Модернизацията на магазина на стойност близо 4 млн. лв. обхваща и пълна подмяна на хладилното оборудване с ново поколение системи, които са по-енергийно ефективни. От днес всички хладилни инсталации в хипермаркета на Kaufland в Димитровград са нискоемисионни и работят с хладилен агент, който е почти 4000 пъти по-щадящ за околната среда от стария. Новата технология осигурява оптимални условия за съхранение на продуктите, като в същото време намалява енергопотреблението и въглеродния отпечатък.

Към новостите за клиентите се добавя и ToGo витрина за удобни и свежи предложения, както и изцяло нов модул за насипни ядки. В търговската зала е обособена и шоп-ин-шоп зона Parkside.

Модернизацията на хипермаркета обхваща и зоната с наематели, като продължение на процеса по утвърждаване на One Stop Shopping концепцията на компанията и предлагането на допълнителни стоки и услуги. В съответствие с нея в обновения филиал клиентите могат да се възползват от разнообразни услуги на партньорите на веригата - сред тях са Vivacom, Inmedio, EasyPay Пей, A1, Ядки Торнадо, Mat Star обувки, аптека Витания и Pizza House.

Обновяването на хипермаркета е част от дългосрочната стратегия на Kaufland България за внедряване на иновативни и устойчиви решения, които подобряват клиентското преживяване, намаляват екологичното въздействие от дейността и трансформират филиалите на компанията в още по-предпочитани места за пазаруване за цялото семейство.