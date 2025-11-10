Тим от Първа лига се похвали, че дължи 0 лева към НАП

Спартак Варна се похвали, че не дължи нищо към Националната агенция за приходите (НАП). Сумата, покрита от Община Варна, е 550 000 лева, а тази, покрита със средства от дарителската кампания - близо 100 000 лева.

Спартак Варна продължава да търси спонсори и да набира средства

Соколи, Спартак Варна дължи 0 (НУЛА!) лева към Националната агенция за приходите. След постъпването на общинското... Posted by FC Spartak Varna, ФК Спартак Варна on Monday, November 10, 2025

„Соколи, Спартак Варна дължи 0 (НУЛА!) лева към Националната агенция за приходите. След постъпването на общинското финансиране остана сума за доплащане, която беше погасена своевременно с налични ресурси от кампанията #АЗСЪМСПАРТАК. Този остатък беше резултат от продължаващия ежемесечен преразход, породен от недостатъчните приходи и липсата на постоянни спонсори. Но ето, че и тази сума вече е напълно покрита!“.

„Това е доказателство, че когато обединяваме усилия, резултатите са реални. Благодарим на всички, които вече подкрепиха клуба! Сума, покрита от Община Варна: 550 000 Сума, покрита със средства от кампанията: 98 487.37 Още веднъж, благодарим на всички соколи и цялата футболна общественост за подкрепата!“.

„Припомняме, че клубът има активни кампании за набиране на средства и привличане на дългосрочни партньори и спонсори – както за преодоляване на натрупаните задължения, така и за предотвратяване на нови в бъдеще. Продължаваме уверено по пътя към пълното освобождаване на клуба! Само Спартак!", написаха варненци.

